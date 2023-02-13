人民网悉尼2月13日电 10日晚，由澳大利亚中华文化促进会、澳中文化艺术促进会主办，澳丰文化集团承办呈现的“2023新春音乐会”在悉尼市政厅奏响，用中西合璧的音乐为逾千观众带来了浓郁的春节气息。

2023年2月10日，“2023新春音乐会”在悉尼市政厅举办。黄铮铮摄

该音乐会由威洛比交响乐团担纲演奏，由悉尼2000年奥运会开闭幕式上指挥悉尼交响乐团的乔治·艾尼斯担任指挥，多名华裔艺术家联袂出演。悉尼总领馆代总领事米斌、中国驻悉尼总领馆文化参赞王书羽、新州州议员蒂姆·詹姆斯、新州上议员肖克特·莫索曼、悉尼市议员郭耀文、威洛比市长坦尼娅·泰勒、悉尼中国文化中心主任肖夏勇等出席了该音乐会。

2023年2月10日，参加“2023新春音乐会”的嘉宾与“欢乐春节”吉祥物合影。黄铮铮摄

据澳丰文化集团总经理辛旭介绍，今年是他们和威洛比交响乐团合作的第三年，将中国民乐与西方管弦乐器碰撞融合在一起。在疫情前，这种演出是由国内歌舞团直接送节目到澳大利亚的。由于疫情阻碍了国内演出的直接输出，他们便开始请当地的演出团队。“其实这样对当地的影响会更深远。”辛旭解释道，因为当地的乐团拿到由民乐改编成的交响乐乐谱后，能在排练过程中慢慢体会到歌曲中的内涵，接着再由他们传递给更多当地的朋友。

2023年2月10日，在悉尼市政厅举办的“2023新春音乐会”现场。黄铮铮摄

威洛比交响乐团的长笛手凯瑟琳·基勒表示，在刚开始接触中国音乐时，一方面很开心可以接触到新类型的音乐、乐器、艺术家等，另一方面又担心自己不能把乐曲很好地表现出来。在被给予了一些介绍和指导之后，她非常享受这个过程，也很珍惜这个机会。“这让我想去观看更多中国音乐会，因为它太非比寻常了。我还想通过欣赏更多表演来了解这些音乐背后的历史。”

2023年2月10日，在悉尼市政厅举办的“2023新春音乐会”现场。黄铮铮摄

音乐会由一首家喻户晓的春节音乐符号——著名作曲家李焕之的经典作品《春节序曲》拉开序幕，点燃人们对春节最美好的期待与祝福，奏响充盈着喜庆、热烈、欢乐、团圆色彩的美妙旋律。

乐团还演奏了莫扎特《费加罗的婚礼》序曲、柴可夫斯基《胡桃夹子》组曲“特雷帕克”、关峡《第一交响序曲》等多首曲目。

目前活跃在澳大利亚歌剧院的华裔青年女高音张滴和男中音祁浩田分别为观众们带来了歌曲《叫我如何不想她》《斗牛士之歌》等中外歌曲。

2023年2月10日，华裔青年女高音张滴在悉尼市政厅参演“2023新春音乐会”。黄铮铮摄

还有很多东西方音乐融合的演出，如京剧艺术家吴燕的《梨花颂》、旅澳二胡演奏家张图强演奏的《乔家大院》第三乐章“爱情”、青年琵琶手范子燕弹奏的《天山之春》《鸿雁》《新赛马》等。威洛比交响乐团的演奏与这些耳熟能详的中国民乐、名曲和谐相融，中西方经典作品相映成趣，呈现了一场文化互融辉映的新春盛宴。

最后，在主持人问是否还想再听一首时，观众们大喊“安可！”，乐团又演奏了全球音乐爱好者熟悉的新年保留曲目《拉德斯基进行曲》，全场观众都激动地跟着节奏一同拍手。音乐会在热烈的互动气氛中降下了帷幕。

2023年2月10日，在悉尼市政厅举办的“2023新春音乐会”最后，指挥和乐团致谢。黄铮铮摄

一位华侨观众在音乐会结束后感慨道，看到澳大利亚指挥家乔治·艾尼斯全身心地投入、新州威洛比交响乐团激情洋溢地演奏中国的《春节序曲》，一股民族自豪感油然而生。

辛旭说，今年除了增加了主持人的参与，让台下不同背景的人都能更加了解表演曲目外，还特邀中国歌剧舞剧院为他们新改编了《春节序曲》、增加了京剧元素和更多合唱等。“我们希望引进我们中国的文化艺术，带来澳洲，丰富当地的文化，促进当地人对我们文化的理解和认识。”（黄铮铮）

(责编：崔越、常红)