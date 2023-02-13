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“我们期盼中国游客回来”

——老挝加紧为中国游客到来做准备

2023年02月13日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　随着中国不断优化疫情防控政策，有序恢复公民出境旅游，老挝政府和旅游业正加紧改善旅游设施，提升服务水平，为预期中的大批中国游客到来做好准备。

　　老挝新闻、文化和旅游部旅游管理司司长达拉妮日前接受媒体采访时表示，老挝政府部门正与当地旅行社、宾馆等共商迎接中国旅游团重返老挝的措施。“我们和企业讨论如何改善旅游设施、设计旅游项目，以吸引更多中国游客到访。”

　　老挝《万象时报》日前援引旅游业专家的预测报道，今年大批中国游客将到访东盟国家，许多人会选择连接中国昆明和老挝首都万象的中老铁路出行。

　　因提拉集团总裁因提从事餐饮服务业20多年。他对新华社记者说，疫情严重影响老挝旅游业，中国出境游有序恢复将显著促进老挝旅游业和经济复苏，“越多游客来到老挝，将推动当地经济发展、提高当地收入”。老挝旅游业应不断提升服务品质，为中国游客到来做好准备。

　　“我们期盼中国游客回来。老中铁路投入运营后，到访老挝更加便捷。”因提说，“最近，我们新开了一个中文旅游服务部门，计划与中国的旅游公司和社交网站做好沟通，将我们的目标人群吸引过来。”

　　目前，老挝政府将旅游业作为经济复苏优先项目，计划改善旅游设施等，让旅游业为经济发展做出更大贡献。

　　巴维娜是老挝地标酒店前台经理，她表示酒店有很多会讲中文的员工，可以用中文与中国游客沟通和讲解，酒店同时也准备好为游客提供全方位服务。“我们百分百准备好了！”这位老挝姑娘说。

　　（据新华社万象2月12日电  记者章建华、波奇、达文）

(责编：高歌、刘叶婷)

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