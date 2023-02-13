新华社北京2月12日电 芬兰总统绍利·尼尼斯托11日预计，芬兰和瑞典将在北大西洋公约组织7月召开峰会以前被正式接纳为成员。

2022年5月17日，在瑞典斯德哥尔摩，瑞典首相安德松（右）和到访的芬兰总统尼尼斯托参加新闻发布会。新华社发（瑞典政府供图/宁尼·安德松摄）

尼尼斯托告诉芬兰通讯社，北约曾承诺让芬兰和瑞典快速加入，但这一进程因土耳其方面的阻碍而意外停滞。按照他的说法，两国能否正式加入北约，关键得看土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的最终决定。

尼尼斯托说，他不认为埃尔多安会屈服于外界压力，不过土耳其与美国之间的谈判“可能会（对埃尔多安）产生影响”。

芬兰和瑞典去年5月申请加入北约，但遭土耳其反对。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。三国为此举行多轮谈判，去年6月签署备忘录。然而，多场针对土耳其的示威活动近来在瑞典举行，土耳其提出强烈抗议，原定于2月举行的三方会谈“无限期推迟”。芬兰近来多次表示，坚持与瑞典共同加入北约。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的北约总部忙碌。新华社记者郑焕松摄

美国国会参议院数十名议员本月2日威胁，除非土耳其批准瑞典和芬兰加入北约，否则国会不会支持向土耳其出售一批价值200亿美元的F-16型战斗机。

北约峰会将于7月11日至12日召开。尼尼斯托说，如果芬兰和瑞典没能在今年夏天加入北约，两国入约进程将出现更多不确定性。（郑昊宁）

(责编：高歌、刘叶婷)