新华社科伦坡2月12日电（记者车宏亮）马累消息：中国－马尔代夫眼科中心援助与合作项目启动仪式11日晚在马尔代夫胡鲁马累医院举行，马尔代夫副总统费萨尔·纳西姆等政府官员出席。

2月8日，在马尔代夫首都马累附近的胡鲁马累医院，中国－马尔代夫眼科中心中方专家对当地医生进行手术指导。新华社发（中国－马尔代夫眼科中心供图）

纳西姆在致辞中感谢中方为马尔代夫援建眼科中心并派出医疗专家组。他说，这让当地患者受益的同时，也为马方医务人员提供很好的培训机会，期待与中方加强各领域合作，相信两国关系未来将继续得到巩固发展。

马尔代夫卫生部国务部长马希尔说，中方援助的先进设备和提供的专业培训将大大提升眼科中心的医疗服务水平，造福马尔代夫民众。

中国驻马尔代夫大使王立新说，中方对马医疗援助模式正从“授人以鱼”向“授人以渔”转变，既开辟了两国合作的新模式，也给马民众带来实实在在的利益。

中马眼科中心负责人陈伟蓉说，中方专家除开展日常医疗工作外，将有计划地开展医院软件建设，重点培训当地医护人员，使他们能初步独立开展常规眼科手术，未来还将选派当地医护人员赴华进修学习。

在项目启动仪式上，王立新和陈伟蓉代表中国国家卫生健康委和广东省中山大学中山眼科中心向胡鲁马累医院捐赠了一批医疗设备。

2月4日，在马尔代夫首都马累附近的胡鲁马累医院，中国－马尔代夫眼科中心中方专家为当地患者做眼科检查。 新华社记者车宏亮摄

2月4日，在马尔代夫首都马累附近的胡鲁马累医院，中国－马尔代夫眼科中心负责人陈伟蓉（右一）对当地医务人员进行业务指导。 新华社记者车宏亮摄

2月8日，在马尔代夫首都马累附近的胡鲁马累医院，中国－马尔代夫眼科中心中方专家对当地医生进行手术指导。 新华社发（中国－马尔代夫眼科中心供图）

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