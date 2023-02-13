新华社开罗2月12日电（记者姚兵 刘佳琪）埃及总统塞西12日表示，巴勒斯坦面临的紧张局势将危及地区安全稳定和阻碍“两国方案”的落实。

塞西、巴勒斯坦总统阿巴斯、约旦国王阿卜杜拉二世、阿盟秘书长盖特，以及一些阿拉伯国家高级别代表团当天在位于埃及首都开罗的阿拉伯联盟总部举行会议，讨论近期不断加剧的巴以地区紧张局势。

塞西在会上表示，目前的紧张局势阻碍了“两国方案”的落实，各方不应采取任何改变耶路撒冷现状的措施，以免影响巴以谈判的前景。

阿卜杜拉二世表示，当前需要加紧努力支持巴勒斯坦人民，“巴勒斯坦事业仍将是约旦的首要任务之一”。

阿巴斯说，巴勒斯坦将寻求一项联合国决议，给予巴勒斯坦联合国正式会员国资格，以保障“两国方案”的落实。

巴以地区紧张局势近期有所加剧，以色列军队在约旦河西岸和耶路撒冷多个地区与巴勒斯坦人发生冲突并造成伤亡。随着巴以局势升级，巴方宣布停止与以方在安全领域的合作，以方也宣布一系列针对巴勒斯坦人的惩罚措施。

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