黄培昭

透过椰枣树翠绿枝叶的罅隙，夕阳将余晖铺洒到波平如镜的泉水上。这眼清澈纯净的泉水，名曰“克利奥佩特拉泉”，它以埃及末代女王的名字而命名。

这里是锡瓦，埃及最西部的边陲小镇，远离首都开罗，距离邻国利比亚仅有50公里。站在建于13世纪的锡瓦沙利古堡废墟上向外望，在四周漫漫沙漠的包围中，数百万棵椰枣树和橄榄树撑起了蔚为壮观的绿色屏障。大大小小上千口从地下汩汩涌出的澄澈泉水，又浇灌出大片富庶的农田和花草植物，令小镇宛若镶嵌在埃及西部沙漠腹地的璀璨明珠，真可谓“沙漠绿洲”。

在古埃及语中，锡瓦意为“椰枣林之地”。这里有如此多的椰枣树，或高或低，品种各异，一棵紧挨一棵，如同卫兵一样巍然屹立，护佑锡瓦不受沙漠狂风的侵袭。埃及作家巴哈·塔希尔写过一部以锡瓦为背景的长篇小说《日落绿洲》，荣获首届“阿拉伯国际小说奖”。这里的椰枣树，在塔希尔笔下被细腻地描述着：“进入锡瓦绿洲的第一刻，我的目光便立刻被一口口泉眼边葱绿茂密的椰枣树所深深吸引了。的确，我先前看见过椰枣树潜入湖中，湖面上只浮现出树尖的倒影；而现在，我们登高远眺，目及之处，满眼苍翠，一眼望不到边的椰枣树叶构成了如织的森林，墨绿色的椰枣林海波涛翻滚，锡瓦小镇像个岛屿般从林海中拔地而起，灰色的墙壁和褐色的民宅矗立在一个金字塔形的高坡上……”

锡瓦不但自然景观优美，而且历史悠久，留下了许多历史故事。早在公元前2000多年，锡瓦绿洲就已赫赫有名。据记载，除了古埃及国王在这里留下文化印迹，马其顿国王亚历山大大帝也曾于公元前331年克服沙尘暴、高温、缺水和食品匮乏等重重困难，依靠天上飞鸟指引方向，最终抵达锡瓦，据说得到了“合法”统治埃及的神谕。又据说，波斯王冈比西斯二世征服埃及后，却想去锡瓦焚毁神谕之所，在途中遭遇罕见的沙尘暴，昏天暗地之中，5万精兵强将竟消失得无影无踪，留下历史未解之谜。

今天的锡瓦，生活着两万多人口。90%以上的居民是柏柏尔人，他们大多内敛腼腆、淳朴敦厚。除阿拉伯语，他们还使用古老且鲜为人知的西威语，原汁原味地保存了富有地方特色的柏柏尔文化。今天，锡瓦居民仍用当地的盐湖泥土和椰枣树叶盖房子，房间里悬挂或铺置着手工制作的各类地毯，以及当地妇女构思巧妙的各类编织物。位于小镇中心的锡瓦民居博物馆陈列着琳琅满目的银饰、乐器、婚纱服饰和陶制物品，这些制作精良的手工艺品生动展示着独有的工艺传统和文化特色。

落日时分，锡瓦彩霞满天，原本并不喧嚣的小镇愈发静谧。一泓泓泉水和镇外的盐湖，都在夕阳的余晖里泛着金色波光。田里劳作了一天的居民或骑着毛驴，或坐着驴车，怡然自得地归返家中。少顷，土房农舍渐次飘出缕缕炊烟，那是生活的况味。

此刻，时间与周遭的空气仿佛静止。锡瓦是金字塔、尼罗河、现代都市开罗之外，埃及诗意的另一面。这里，漫漫黄沙隔绝了世间侵扰，却掩盖不住苍翠绿洲的蓬勃生机。金黄与葱绿相得益彰，荒漠与丰饶形成对比，大自然的鬼斧神工令人赞叹。

“城镇是有灵魂的，而锡瓦的灵魂是善良、神秘和慈母般的。一旦你踏上锡瓦的土地，就会感受到这座小镇用它温煦的阳光裹挟你，用它的热情好客拥抱你，用它的宽广胸襟平息你内心汹涌芜杂的情感波澜……”《今日埃及》杂志在一篇有关锡瓦的文章中这样写道。的确，锡瓦就是这样一座小镇，它摇曳多姿的美景、浓郁醇厚的人文气息和悠然自得的田园风情，正触碰到当代都市人心中柔软的部分，自然令人流连忘返。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)