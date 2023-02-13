人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

朴实中的诗意

——柯罗风景画赏析

马躏非
2023年02月13日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　1月17日，“从波提切利到梵高：英国国家美术馆珍藏展”在上海博物馆开展，观众可以从中领略文艺复兴至20世纪400年的欧洲美术史。其中，法国现实主义画家让—巴蒂斯特·卡米耶·柯罗的风景画作品《倾斜的树干》作为重磅画作展出，吸引了人们的目光。此前在北京举行的“17—19世纪欧洲艺术大师真迹展”亦选择了柯罗的《三人风景》《晨曦》《在河边祈祷》三幅风景画展出。

　　据法国学者马丁·迪特勒鉴定整理，柯罗一生创作了约3000幅油画作品，除1/10的人物画外，其余大部分为风景画。在法国艺术史上，柯罗与尼古拉斯·普桑和克洛德·洛兰并称三大风景画家，他的作品对19世纪后期风景画家影响甚大。尤其是热衷于研究光线变化的印象派画家，纷纷从柯罗的作品中汲取灵感和养分。可以说，柯罗在欧洲现代艺术发展史中具有十分特殊的地位。

　　结缘古典主义——

　　在自然的怀抱里观察思索

　　柯罗1796年出生于巴黎，其学艺之路始于古典主义绘画。他曾先后师从法国新古典主义画家阿奇勒·埃特纳·米夏隆和让·维克多·贝尔坦，不仅学习了古典主义绘画技巧，更懂得了“回归自然”的意义。米夏隆告诉柯罗：“去吧，在自然的怀抱里观察思索，把你对自然的真正感受画下来。”

　　为更好地了解古典主义艺术，柯罗于1825年求学意大利。3年间，他在罗马和乡村度过了多数时光，创作了约150幅油画和200多幅素描。热那亚和威尼斯的秀丽风光、古罗马的文化遗迹、前辈艺术大师的杰作，都给他带来颇多启示。这期间，柯罗的风景画大多表现的是城市风光、田园景色、古代遗迹等。他采用古典主义风景画的全景式构图，也比较注重自然景物的立体感。《圆形竞技场远眺》《圣安吉罗堡》《意大利城堡》是这一时期较为著名的代表性作品。

　　1828年，柯罗结束留学返回法国，前往各地写生旅行。普桑和洛兰的法兰西风景画传统逐渐在柯罗笔端展现。所谓的“法兰西式”风景画就是幽思怀古的田园风景。绿色树木和深褐色大地形成厚重色调，与远景中烟雾缭绕的青山和蓝天白云形成强烈对比。画作气象万千，富有诗意，带有浪漫主义的感伤情调。这一时期的柯罗对带有人物的风景画情有独钟，并借助神话人物使风景画具有深沉的怀古意境。

　　启迪巴比松画派——

　　记录下那一瞬间的感动

　　1830年，柯罗来到枫丹白露附近的巴比松村，结识了巴比松画派的西奥多·卢梭、弗朗索瓦·米勒和弗朗索瓦·杜比尼等画家，和他们一同生活、创作。严格地说，柯罗并不算是巴比松画派的成员，但他对画派的发展作出许多贡献，可以说是巴比松画派的良师益友。

　　巴比松画派的活跃期在1830年至1870年间，主要成员除卢梭、米勒、杜比尼外，还包括维吉里奥·迪亚兹、朱利安·杜普雷以及康斯坦·特罗雍等画家。受荷兰、英国风景画家影响，巴比松画派提出“面向自然，对景写生”，一反在画室内创作风景画的传统，倡导走到户外进行创作。画家们细致入微地观察景物，探究光线变化，力求真实还原自然界的种种色彩，让作品呈现更加朴实无华的风格。

　　柯罗与巴比松画派在“面向自然”上观点一致，他曾说自己“就像小孩那样地研究大自然”。终其一生，柯罗的绘画都展现着对自然的热爱。完成于1832年的《巴斯—巴布里奥的橡树》、1835年的《枫丹白露的巴布里奥小路》等作品都具有巴比松画派的特点，前者一直被认为是最接近巴比松画派风格的作品。画家用看似潦草奔放的笔触描绘茂密的丛林，树木在蓝天白云的映衬下显得生机勃勃。走进自然，才能如此真实地捕捉景物原貌，如此生动地表现它的活力与魅力。

　　在“对景写生”的理解上，柯罗有着自己的观点。古典主义画家凭借绘画知识“闭门造车”，巴比松画派坚持在户外直接进行油画创作。在柯罗看来，户外和画室同等重要，不可偏废：画家应当前往户外写生，锻炼对自然的感受力，也应当以写生习作为素材，回到画室精心打磨加工，方能创作出成熟的作品。柯罗本人的大部分作品都经历了这样的创作过程。人们评价他总能将“那一瞬间的感动”生动、鲜活地体现在画作中。

　　形成柯罗式画风——

　　自然和理想美妙地结合在一起

　　19世纪40年代以后，柯罗的风景画逐渐形成个人的独特风格。他擅长使用银灰色调表现微风轻拂、树影婆娑、雾霭氤氲、水天一色的景致，既有古典主义的静穆典雅、浪漫主义的幻想抒情，也有现实主义的朴实真挚，被称为柯罗式风景画。

　　1854年，柯罗前往荷兰采风。这次旅行让他爱上了荷兰画派，那种质朴单纯的现实主义画风深深打动了画家。自此，柯罗的风景画中不再只有神话人物，还有农夫、市民、孩童，形形色色的普通人走进他的画面。苏联美术史家阿尔巴托夫形容柯罗风景画中的人“是迎着大自然走来的”“柯罗投入了风景的怀抱，他的散步是市民劳动一天后的休息。他步态从容，不是在密林中追踪的猎人，他更像是在水边沉思的、安逸的渔夫”。

　　在柯罗式风景画中，《蒙特枫丹的回忆》堪称翘楚。这幅作品创作于1864年，描绘了画家对瓦兹河畔小村庄的美好回忆：一个薄雾笼罩、静谧清新的早晨，身穿红裙的年轻母亲和两个孩子在河边闲适地采摘野花。一河两岸式构图将画面分为远、中、近三部分。晨雾缭绕的河对岸，山峦起伏，树木成林。水中倒影成荫，仿若梦境。近景中，一棵高大的橡树似乎被微风轻拂枝叶。橄榄绿色的橡树和柯罗画作标志性的银灰色调交织，烘托出“远山如黛，近水含烟”的意境。人物衣裙的明丽色彩点缀其间，如诗如画的自然与人和谐共融、生机盎然。

　　此次在上海博物馆展出的《倾斜的树干》（见图，马躏非供图）创作于19世纪60年代，描绘了雾色迷蒙的湖光山色。画家依然采用一河两岸式构图，湖岸近处几棵桦树摇曳生姿，画面中间一棵细长的树干向左侧倾斜而出，顿生灵动，点状用笔描绘出枝叶的婆娑飞扬。画家用简练的笔触勾勒出3个在湖边劳作的人。部分船身及树下站立的女子的帽子都使用了很明亮的镉橙色，这种颜料在19世纪初出现，40年代才开始在画家中流行。柯罗经常将镉橙色或黄色点缀于他那灰绿色调的风景画中，使得景致生机盎然。

　　“在他的画中，现实的自然和理想美妙地结合在一起。”19世纪法国文学家儒勒·列纳尔曾这样评价柯罗。柯罗画派的诞生，使17世纪普桑之后沉寂了两个世纪的法国风景画再度复兴。他对自然的热爱和扎实的写实功力，令莫奈等印象派画家深生敬意，他们将他视为印象主义的先驱。人们从柯罗的作品中可以体味朴实中的诗意——抽象的情感与真实的景物相融无间，如梦似幻又真实可感。

　　（作者为中国人民大学艺术学院教授）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月13日 17 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部