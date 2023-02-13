李占扬

遗址出土的手斧

勒瓦娄哇技术石核

细石器标本

肯尼亚吉门基石遗址考古发掘现场。

图片均由李占扬提供

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。在共建“一带一路”倡议与中非合作论坛机制推动下，包括联合考古、文物修复在内的中非文化交流合作日益密切。2017年7月，河南省文物考古研究院、山东大学等单位和肯尼亚国家博物馆组成中国—肯尼亚现代人起源联合考古队。中国考古人首次在东非大裂谷这样的神奇之地，走近20万年前古人类的家园。

从2017年起，联合考古队对肯尼亚吉门基石遗址及周边地区进行了考古发掘，共发现各类石制品和动物化石2000余件，时间涵盖旧石器时代早期、中期和晚期，研究价值极大。目前，项目第一阶段考古工作已经结束，实现了预期目标。

意义非凡的非洲旧石器考古

非洲是国际考古界公认的早期人类发源地之一，在这里开展旧石器考古研究意义非凡。非洲地域辽阔，地形复杂，拥有极其丰富的野生动植物资源。前往非洲探索人类起源之前，我的脑海充满着对远古时代非洲早期人类生活的各种想象。抵达考古现场后，种种感受比预期的更加丰富。

古人类遗址一般临水，非洲亦是如此。2017年10月3日，中方考古队员抵达肯尼亚裂谷省巴林戈地区的第三天，即在纳库鲁郡玛卡里亚瀑布附近找到一处古人类遗址，这是目前中国考古学者在国外发现的第一处旧石器时代古人类遗址。当地人说，这里是狮子的领地，平时常能看到两三个狮群，在此进行考古发掘工作十分危险。联合考古队颇有收获，共找到了11件旧石器时代石制品，原料为优质的黑曜岩和燧石。

吉门基石遗址位于赤道附近的大裂谷腹地，距巴林戈湖和博高利亚湖很近。这里属于稀树草原环境，遍布岗地和丘陵。多年来，尽管东非大裂谷南北两端都有重要考古发现，但在中部各个湖泊相连的大裂谷腹地和南北二三百公里的区域内，却罕有重要考古发现。2016年，从肯尼亚国家博物馆退休的吉门基石先生发现这一区域分布有古人类活动遗存，肯尼亚国家博物馆向中国考古学家发出了合作邀请。

在吉门基石遗址及周边地区，联合考古队共找到了27处旧石器时代地点，出土细石器和旧石器时代中期石制品1000多件和数十件哺乳动物化石。为了纪念吉门基石对于遗址发现的贡献，中方提议以他的名字来命名遗址。

几年来，联合考古队的考古发现初步证明，东非大裂谷巴林戈地区分布有非常丰富的旧石器时代文化遗存，对于探索早期人类起源、现代人类起源等课题具有十分重要的意义。

寻找吉门基石遗址的主人

吉门基石遗址主要为旧石器时代中晚期地层和遗迹，大约距今25万至4万年前，正是现代人起源的关键时期。吉门基石遗址的主人处于人类起源的哪一阶段？遗址出土的代表性石器为解答这一问题提供了思路。

吉门基石遗址出土的手斧有两种类型，一种是个头较大的阿舍利手斧，为该地区旧石器中期偏早的典型石器；另一种是向莫斯特文化过渡的中小型手斧，而莫斯特文化是由欧洲尼安德特人创造的。东非和欧洲手斧的制作技术和器形相通，反映了两地古文化的密切关系。

假如吉门基石遗址的主人是已经进化成的现代人，那么欧洲当时应该也会出现现代人。然而现有考古资料显示，欧洲当时只有尼安德特人。尼安德特人并非现代人，它曾同现代人并存了一段时间，直到消失。那么这是否就意味着遗址的主人并非完全意义上的现代人？考古结果似不能支持20万年前现代人在非洲形成并扩散的假说。

2018年，联合考古队在遗址上层找到了叠压在中期文化层之上的细石器文化层。这种由旧石器时代中期到晚期的连续地层堆积十分罕见。它的发现为研究细石器的起源和传播路线提供了重要线索，给了我们探索现代人起源的新灵感。

欧洲最早的细石器出现在距今3万多年前的奥瑞纳时期，文化面貌与东非细石器类似。西伯利亚南部最早的细石器出现在距今约2.7万年前，面貌与欧洲细石器较为一致。在中国华北地区，2万多年至1万多年前是细石器文化的繁盛期，从器物组合和制作技术层面看，中国华北地区的细石器同上述地区有诸多共性。因而，细石器文化从东非经欧洲和西伯利亚到达中国的传播路线十分清晰。

通过对吉门基石遗址各时期叠压地层的系统发掘，并对出土文物进行研究后，我们初步判断，细石器文化层距今约7万至5万年，细石器文化的主人可能是最早的现代人。可以想象，7万至5万年前，有一支在东非形成的现代人，因环境恶化（超级火山爆发或极度干旱）而迁徙到广袤的欧亚地区，与当地人类交融，演化为这些地区的现代人。

从非洲经西伯利亚走进欧亚大陆，显示出早期人类无比顽强的生命力，这是一条重要的“生命通道”。为了生存，人类多次迁徙，既向东扩散，也向西返流。在纷繁艰难的迁徙中，人类一路走来，繁衍至今。

为研究现代人起源贡献中国智慧

吉门基石遗址地层布满黑黝黝的火山灰，大裂谷边缘的低山上，依稀可见火山遗迹。大裂谷拥有许多地热和温泉，自然生态和旅游资源丰富。遗址附近的博高利亚湖是著名的火烈鸟观光区。每年7、8月，数以百万计的火烈鸟从遥远的澳大利亚飞来停驻在湖面上，满眼火红，壮观无比。

近年来，现代人起源问题日益成为学术研究的前沿课题。“非洲起源说”认为现代人在非洲形成并扩散至世界各地；“多地区起源说”认为亚、非、欧各洲的现代人是由当地的早期智人乃至猿人演化而来。作为考古学者，我们不能轻言对错，而是要找到证据，考古发掘就是搜集物证的过程。

在合作发掘中，中方以布方、三维测量和区域调查为工作重点，肯方主要负责现场挖掘和遗址保护。由于考古地点多位于荒野，开车不仅难以行驶，还容易错过考古点，这就需要考古队员们用脚丈量每一寸土地。中国队员的敬业态度和专业精神赢得了肯方同行的特别赞赏，研究成果也得到国际考古界的积极评价。

吉门基石表示：“与中国专家的合作十分愉快，中方提供的先进技术和经验为我们的考古研究带来很大帮助。”他期待着今后能有更多发现，在共同探索现代人起源的研究上不断结出新硕果。

近年来，山东大学考古队接连在东非大裂谷和法国西南部开展联合考古发掘，我们在与国外同行的交流合作中感受到不同文明的魅力。中国考古走出国门，有利于增进中华文明与其他文明的交流互鉴。我们将继续加强与外方合作，开展西伯利亚人类“生命通道”等考古调查，为现代人起源与演化研究贡献中国智慧。

（作者为中国—肯尼亚现代人起源联合考古队领队，山东大学人类演化实验室负责人、教授）

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)