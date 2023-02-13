本报记者 周卓斌

在东地中海沿岸一些地区，成堆的塑料垃圾被非法倾倒在路边、田野和河道中，空气中弥漫着焚烧塑料垃圾产生的刺鼻浓烟。当地环保组织调查发现，这些极难回收处理的废弃物，源自3000多公里外英国几大连锁超市的塑料购物袋以及英国商品的塑料包装垃圾。英国政府不久前公布的数据显示，2016年以来，英国每年向土耳其出口的塑料垃圾增长了18倍，达到21万吨。

英国议会下院环境、食品和农村事务委员会日前发布报告称，英国出口的塑料垃圾对当地环境和居民健康造成了“不可逆转和令人震惊”的影响，由此引发当地民众罹患严重疾病。该委员会主席古德威尔称，英国长期以来一直存在将塑料垃圾转运至海外的现象，“将自己的问题变成别人的问题”。

英国议会公布的数据显示，2021年英国产生了250多万吨塑料包装废弃物，其中约60%被转运到其他国家。根据英国法律，除非可被其他国家废弃物处理机构回收，否则不得出口塑料垃圾。然而，近年来英国媒体和环保组织频频揭露，这些英国所谓“合法”出口到海外的塑料垃圾不断被非法倾倒和焚烧。

英国广播公司调查发现，部分英国出口的塑料垃圾离岸前未进行合理分类，导致接收地难以回收。大量出口的低质量甚至有毒有害塑料垃圾远远超出接收地回收能力。2020年，马来西亚向英国退回其非法出口的42个集装箱塑料垃圾。当地环境部门官员称，“英国民众认为可回收的废弃物，最后却倾倒在我们这里”。

世界银行数据显示，英国人均每年产生99公斤塑料垃圾，仅次于美国。英国排名前10的大型超市每年仅包装一项就消耗90万吨塑料。据英国一家废塑料回收机构统计，目前英国国内回收设施即便满负荷运转，也只能回收日常生活产生塑料垃圾的10%。英国国家审计署发布报告指出，英国回收处理体系没有鼓励企业减少使用塑料包装，而是过度依赖塑料垃圾出口。2002年以来，英国出口塑料垃圾增长了6倍，而同期本土回收处理的数量却基本没变。

面对日益严峻的塑料垃圾污染和不断增加的回收压力，不少英国环保组织认为，更系统、更负责任的方式是加大力度从源头上减少塑料垃圾的产生，鼓励生产和零售商投资塑料替代产品，并减少塑料包装使用量。

（本报伦敦2月12日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 15 版）

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