本报记者 李志伟

联合国近日发布《2023年世界社会报告》（以下简称报告），预计到本世纪中叶，全球65岁及以上的人口数量将增加一倍以上。报告认为：“为了可持续的未来，必须优先考虑老年人的权利和福祉，各国应采取具体措施，在养老金和医疗费用攀升的情况下，为老龄化人口提供支持。”

该报告由联合国经济和社会事务部编写，旨在关注新出现的社会趋势，为解决相关问题提供建议，也被视为国际社会和各国政府进行社会经济问题讨论和政策分析的背景文件。报告认为，人口老龄化是全球性趋势。由于健康和医疗条件改善、受教育机会增加，人们的寿命正在延长。2021年，全球65岁及以上人口为7.61亿，到2050年这一数字预计将增加到16亿。80岁及以上的人口增长速度更快。2021年出生的新生儿平均预期寿命有望达到71岁，比1950年出生的人口平均寿命延长近25年。从全球看，欧洲与北美洲老年人口比例最高，西亚北非和撒哈拉以南非洲老年人口数量预计在未来30年增速最快。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华表示：“我们的世界正在发生根本性变化，一个关键趋势是人口逐渐老龄化，这一趋势在大多数国家已经开始。”美国《洛杉矶时报》评论说，这些趋势将对住房、医疗、就业以及城市设计、交通等多方面产生影响。

全球预期寿命延长反映出整体健康状况的改善。不过，报告认为，老龄化存在地区不平等问题。在较发达地区，养老金和其他公共转移支付系统支撑了老人超过2/3的消费。在欠发达地区，老年人通常工作时间更长，更多依赖积累的资产或家庭援助。此外，全球人口老龄化也意味着对长期护理的需求增加，但大多数国家的公共开支不足以满足这一日益增长的需求。“严重且不断加剧的不平等有可能成为当代和未来几代人的一个标志性特征。”李军华表示，如果不采取迅速有力的行动来遏制这一趋势，未来的老年人群体在经济上的分化可能比现在更大。

报告同时建议，各国应更多考虑与生计和工作相关的长期政策和做法。例如，一些国家已开始提供终身学习的机会，促进职场代际融合。一些国家引入灵活的退休机制，以适应不同的个体情况。此外，加强社会保障体系也是各国政府需要重点考虑的方面。报告认为，当前一个主要挑战是，在保障非正规就业人员等所有老年人收入的同时，要保持公共养老金系统的财政可持续性。李军华呼吁：“是时候制定长期计划了，要为未来的挑战做好准备，抓住人口结构变化带来的新机遇。”

（本报华盛顿2月12日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 15 版）

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