张朋辉

弗吉尼亚州6岁小学生在学校开枪致一名教师重伤，加利福尼亚州一起枪击案致11人死亡，犹他州一处住宅内发现包括5名儿童在内的多人死于枪击……近期，美国接连发生引起舆论高度广泛关注的枪击事件。据美国“枪支暴力档案”网站公布的最新数据，今年1月美国共发生52起大规模枪击事件，致87人死亡，成为该机构2014年开始统计此类数据以来的同期最高纪录。当月美国只有8天没有发生至少造成4人伤亡的大规模枪击事件，共有超过3600人死于各类涉枪事件。

笔者在美国工作期间，曾多次到枪击案现场采访，也曾数次因疑似枪击事件而被紧急疏散，回想起来仍心有余悸。每当疾速冲到办公桌前写突发新闻，年幼的女儿总会问：“是有枪击案吗？”美国的大型活动开始前，组织者一般都会通报“紧急情况”避险方案。人们心知肚明，最常见的“紧急情况”就是枪击案。应对枪击案的要诀“隐藏”“逃离”，是美国幼儿园孩子都必须掌握的逃生指南。

在美国，枪支制造和买卖是大产业。美国有几万家合法枪支销售商店，2021年枪支市场规模达705亿美元。有关研究显示，美国民间至少持有3.93亿支枪，折合每百人手中约有120支枪。美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局近日发布的20年来最为全面的枪支与犯罪情况报告显示，美国每年有大量枪支被盗，2017年至2021年仅报失枪支就超过107万支，“足以武装每年所有犯下持枪杀人、持枪袭击和持枪抢劫的罪犯”。彭博社近日发文说，美国宽松的枪支管控法和粗心的枪支拥有者令小偷比以往任何时候都更容易偷得枪支，这加剧了美国的暴力犯罪问题。据《今日美国报》报道，近年来美国日均110人死于枪支暴力，仅2022年就有近4.4万人死于枪支暴力。美国南卡罗来纳医科大学教授迪安·基尔帕特里克指出，大规模暴力已经构成美国的一场重大公共危机，在大大小小的社区中定期上演，令无数人感到恐惧。

“为何枪击惨剧不断发生？问题在于枪支泛滥。”美国民众抗议时打出的标语，表达出对连绵不绝的枪支暴力的不满和无奈。事实上，在美国不仅禁枪看不到希望，限制枪支也越来越难。自联邦最高法院去年推翻纽约州一项限制在公共场所隐秘携枪的法律以来，美国各州的枪支管控法是否违宪变得越发不明确。全美甚至出现了挑战各州枪支管控法的浪潮，目前联邦法院系统有近50起这样的案件在审。据美国广播公司报道，伊利诺伊州刚刚立法禁止使用突击步枪便遭遇执法阻力。该州至少74个地方治安部门表示不会执行这项法律，其合计辖区覆盖该州超过30%的人口。

禁枪难折射的是美国的政治和社会痼疾。财力雄厚的利益集团、无孔不入的游说组织、愈演愈烈的党派政治、根深蒂固的持枪传统、深入骨髓的暴力文化、严重撕裂的社会民意，与种族歧视加剧、警民关系紧张、枪支监管漏洞等问题相互交织，让枪支暴力成为美国社会解不开的死结。美国媒体指出，枪支暴力受害者之多与美国政治反应速度之迟缓形成鲜明对比，令人感到绝望。

“在美国，涉枪死亡就像交通事故一样平常且不可避免。”美国社会学家保罗·奥斯特的新书《血腥国度》中的话，流露出美国社会普遍存在的对枪支暴力的无力感。

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 15 版）

(责编：胡永秋、白宇)