本报记者 孙广勇 刘 刚

亚洲开发银行不久前发布的《2022年亚洲发展展望》定期补充报告说，由于马来西亚、菲律宾、泰国和越南的消费和旅游业强劲复苏，亚洲开发银行将东盟2022年的增长预期从5.1%上调至5.5%。

东盟前秘书长林玉辉表示，通过有效落实《东盟全面复苏框架》及其行动计划，东盟已成为一个更强大、更安全和更灵活的共同体，本地区的贸易已恢复到疫情前水平。经合组织预计，2023年东盟经济将增长5.2%。

经济增长亮点多

东盟国家近日陆续公布的2022年经济数据显示，东盟经济保持复苏态势。汇丰银行亚太区联席首席执行官苏伦德拉·罗莎表示，东盟以其较高的开放和区域一体化程度正在实现经济快速复苏，是吸引外资最多的地区之一，目前东盟吸引的外资占全球投资总额10%。“尽管面临增长放缓和通胀等挑战，但东盟经济增长动力十足，我们对其经济前景保持乐观。”

东盟最大经济体印度尼西亚延续自2021年第二季度开始的经济复苏势头。据印尼国家统计局2月6日公布的数据，该国2022年国内生产总值（GDP）同比增长5.31%，创下2013年以来最高增速。印尼国家统计局局长尤沃诺介绍，消费、出口和投资支撑了2022年印尼经济的增长。其中增长最快的是运输和仓储业，同比增长19.87%；商品和服务出口同比增长16.28%，住宿和餐饮业同比增长11.97%。

东盟第二大经济体泰国的经济状况不断改善，泰国开泰研究中心预计今年该国经济将增长3.2%—4.2%。泰国商业部日前公布的数据显示，2022年泰国出口总额约2871亿美元，创下历史新高，较2021年增长5.5%。

在劳动力市场改善、外贸增长等因素推动下，马来西亚经济稳步复苏。马来西亚央行预计，2022年该国经济增长率为6.5%—7%。新加坡2022年经济增长3.8%，该国第四季度建筑业增长10.4%，服务业增长4.1%。菲律宾国家统计局发布的数据显示，2022年该国GDP同比增长7.6%，超出预期。

柬埔寨首相洪森日前表示，该国经济已从疫情中复苏，2022年GDP增长5.5%，服装、机电等产品出口强劲，预计2023年GDP增长6.6%。越南2022年GDP增速为8.02%，国内游客出行1.013亿人次，接待国际游客逾366万人次。越南统计总局局长阮氏香表示，制造业是越南经济增长的主要动力。其他东盟国家在经济复苏和发展过程中也各有亮点。

经济学家分析认为，随着新冠疫苗接种率提高，东盟国家经济活动日益活跃，内需和投资增加，拉动了经济复苏。新加坡大华银行的报告显示，受出口和内需增加的拉动，大多数东盟国家的经济在2022年第二和第三季度强劲复苏。报告认为，东盟国家经济活动的恢复，带动了旅游业和其他服务业发展，这些积极因素将成为今年东盟经济保持增长的重要支撑。

多举措推动复苏

2022年3月以来，美联储连续加息，给全球金融市场带来压力，东盟国家货币相对美元整体呈贬值趋势。全球大宗商品价格高位波动等，也抬高了东盟国家的通胀水平。

面对挑战，东盟国家通过多种措施，促进经济恢复增长。东盟不久前发布的《2022年东盟投资报告：疫后复苏与投资便利化》显示，投资继续成为东盟经济增长的引擎。例如，泰国政府对公路、铁路、水运和航空等交通基础设施建设的投资，成为推动泰国经济增长的重要引擎。

东盟地区快速增长的数字经济和工业4.0相关的制造业、金融和服务行业正吸引着更多外资。电动汽车、电子产品、生物医学和制药等领域吸引的外资也显著增长。柬埔寨发展委员会近日发布的报告显示，2022年该国共吸引46.8亿美元外资，同比增长7.7%，主要集中在农业、制造业、旅游业和基础设施等领域。

东盟一些国家不断优化产业结构，大力发展数字经济等新兴产业。2022年4月，新加坡同中国签署《中新（重庆）战略性互联互通示范项目信息、通信及媒体领域的合作谅解备忘录》，致力于推动数字经济合作及重点领域数字化转型。越南也将数字经济作为促进经济增长的重要动力，2022年该国数字经济产业营收约1480亿美元，同比增长10%。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，东盟国家经受了新冠疫情、全球经济放缓的冲击。她认为，地区经济体应致力于稳定供应链、发展具有韧性的绿色经济、数字化等，这将给东盟经济带来巨大机遇。

区域合作添动力

东盟在促进经济共同体建设同时，积极扩大同中国的合作，为经济复苏注入动力。

在东盟与中国互为最大贸易伙伴的基础支撑以及2022年生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）推动下，东盟经济实现较快复苏。据中国海关统计，2022年东盟与中国进出口总额为6.52万亿元人民币，增长15%。东盟秘书长高金华表示，从长远来看，RCEP将为所有成员国带来巨大利益，因为它促进了商品的自由流通并有助于吸引外资。各成员国不仅仅是短期受益，还关乎中长期利益，有利于相关国家间的中长期合作。

中老铁路正式通车运营一年来，全线开通24个客货运站，累计发送旅客850万人次、货物1120万吨，货物品类从10多种拓展至1200多种。随着中泰铁路建设的扎实推进，中老铁路正在加速同泰国铁路系统互联互通，推动形成贯穿中南半岛的铁路大动脉。通关快捷、国际货运规模化的优势，让东盟越来越多的优质商品更加安全、快速地销往地区和国际市场。

东盟与中日韩宏观经济研究办公室首席经济学家许和意表示，中国是本地区许多国家的最大贸易伙伴，中国还是本地区最大的大宗商品进口国，中国经济复苏让东盟国家受益。

“东盟简报”网站刊文称，今年东盟仍将是全球经济增速最快的地区之一，但增幅可能比2022年略有下降，主要是由于全球经济低迷和货币政策收紧。

新加坡大华银行年初发布的评估报告称，由于东盟多国以出口为导向，美欧经济衰退等因素将对今年东盟经济产生一定影响。但是，整体上东盟经济2022年实现复苏将有助于更好应对上述挑战。

（本报曼谷、北京2月12日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 15 版）

(责编：胡永秋、白宇)