易卜拉欣·莱希

我很高兴在中国的新年伊始，新春佳节之际，应尊敬的中华人民共和国主席习近平的邀请，来到拥有古老文明的中国做客，并有机会与中国领导人、专家学者和商界精英进行交流。值此新春佳节，我谨代表文明古国伊朗政府和人民，向中国政府和人民致以最诚挚的节日祝贺，祝愿中国人民在新的一年里蒸蒸日上，希望在新的一年见证伊中牢固关系取得飞跃发展。

作为人类历史上两个充满活力的文明古国，伊朗和中国通过古丝绸之路创造了辉煌的历史，加强了互相之间的联系；通过相互之间的合作，谋求人类的共同幸福，在历史上留下了美好的记忆。中国以古丝绸之路闻名于世界，丝路给人类带来的福祉经伊朗传承得以长久。如今，中国提出复兴古丝绸之路的共建“一带一路”倡议，把两国人民的命运紧紧地联系起来。

伊朗和中国在全面战略伙伴关系框架下长期合作。面对国际局势，双方持有共同或相似的立场。两国反对霸权主义和单边主义，强调尊重所有国家的权利和利益。伊中两国坚信，只要把精神和人性价值放在首位，尊重所有人民的发展权利，世界一定会充满和平、公正和正义。伊中两国认为，单边主义和暴力措施，比如施加不义的制裁，是世界充满危机和不安全的主要根源。两国一致强调，各国应共同为实现真正的多边主义、实现国际公平、在世界上建立公正的国际秩序而努力奋斗。

历史上，伊中两国关系密切，合作紧密，彼此了解。当前，双方更应该通过直接的方式了解彼此。为了实现这一目标，我领导的伊朗政府大力支持伊中两国的民间交流，促进两国的高校合作，推进两国的旅游业发展。在这里，我想谈谈以下几点，以便让大家更多地了解伊朗政府和人民的宏伟目标。

伊朗认为，发展包含内生变量和外生变量两大因素，世界各国应根据本国的价值观、治国模式、文化历史制定符合本国利益的发展计划。每个国家的根本利益和权利，其中包括发展权利，是不容许谈判的。任何滥用国际机制、粗暴地谋求政治利益、企图剥夺其他民族权利的行为，都应受到谴责。

伊朗根据伊斯兰原则，尊重所有宗教和文化，坚决反对一切极端主义和恐怖主义，并认为，极端主义和恐怖主义与纯正的伊斯兰教格格不入，是人类幸福的最大障碍。纯正的伊斯兰教反对恐怖主义，反对极端和妄断、异端的行为。我们认为，让地区国家发挥积极作用，是实现地区和平与稳定的正确途径。我们在西亚的实践证明，外国势力的干涉是地区动荡局势加剧，恐怖主义蔓延的根本原因。伊朗在打击“伊斯兰国”恐怖主义的斗争中取得的胜利，成功地阻止了这一恐怖主义组织向世界的渗透。事实证明，伊朗是地区安全的维护者，世界和平与稳定的捍卫者，伊朗自始至终与霸权势力的威胁进行斗争。

在过去二十年中，西亚经历了深刻变化。阿富汗战争、伊拉克战争只是导致恐怖主义蔓延、数百万人流离失所和数十万平民死亡的事态发展的一部分。在过去二十年的岁月中，伊朗表明，作为一个强大和负责任的行动者，它准备在创造和扩大该地区的稳定与安全方面发挥积极作用。我们负责任地站在阿拉伯世界的朋友一边。伊朗与西亚阿拉伯国家有着深厚联系，因此能够与它们并肩打击恐怖主义，并在实践中证明，维护邻国的和平、稳定和主权符合伊朗的利益。

伊朗尽最大努力寻求与世界所有国家，特别是像中国这样的友好强国发展合作关系。中国已向世人展示，一个国家完全能够在不搞扩张的情况下发展进步，并帮助其他国家发展。伊朗始终尊重中国的发展理念。

伊朗与中国一直保持着良好的关系，两国关系发展日新月异。在国际秩序新形势下，两国发展方向一致，双边友好关系进一步加强和稳固。在此，我要强调的是，伊朗一如既往地奉行加强伊中双边关系的政策，不会受地区和国际局势的影响。我们认为，中国的经济增长和对外投资有利于中国和其他国家的人民，我们欢迎中国为促进世界和平、安全与发展提出的倡议。我们希望中国在习近平主席的英明领导下，把维护世界和平的进程持续下去，并在未来的发展中实现崇高的目标。我们相信，伊中两国在促进政治合作，互相尊重国家主权和领土完整的同时，发挥两国在经济发展道路上良好的战略互补性，在发展领域互相帮助、互通有无。伊朗政治独立，拥有维护安全、培养人才的能力，生产成本低、能源储量丰富，具有货物过境的地理优势、工业基础设施完善，这些都可以成为加强伊中全面战略伙伴关系的重要因素。

伊朗感谢中国为结束新冠疫情危机、推动伊朗加入上合组织发挥的重要作用，伊朗愿意在伊中全面合作计划框架下加强与中国的双边关系，特别是加强两国在工业生产和先进技术领域的合作关系。

睦邻友邦是伊朗政府的首要外交政策。在这一方面，我们向所有邻国伸出了友谊之手，并希望通过共同努力实现区域一体化。习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，为世界各国共同发展和构建人类命运共同体开辟了新的道路。伊朗认为，共建“一带一路”倡议不仅构建了一条国际通道，还将对沿线国家的文明和工业发展产生深远影响。

几天前，伊朗举办了庆祝伊斯兰革命胜利44周年的活动。伊斯兰革命让伊朗人民摆脱了世界列强傀儡的统治，伊朗人民为了取得独立付出了巨大的代价。伊朗没有独立日，因为伊朗从来没有被殖民。霸权主义国家仇恨伊朗的原因，在于伊朗人民希望自己决定自己的命运并取得了成功。多年来，伊朗人民经历了进步与抵抗，伊朗克服重重困难，在科学和技术等领域取得了重大进步。今天，伊朗在干细胞、航天工业、生物技术、纳米技术、核科学以及许多现代科学方面取得的成就处于领先地位。

伊朗是一个充满知识和艺术气息的国家。在年轻精英和科学家的努力下，伊朗在科学生产方面排名世界第十五位。另外，伊朗在航空科技领域也取得了伟大的成就，依靠本国的技术成功设计并发射了自己的卫星，成为世界航空强国俱乐部的一员。在取得这些成就的过程中，伊朗妇女一直冲锋在前，并在伊朗的发展中发挥了重要作用。伊朗取得的伟大成就和强大的科学能力可以成为伊中两国人民加强科学领域广泛合作的基础。

具有友爱和包容精神的伊朗文化与其文明一样历史悠久。伊朗和中国是患难与共的朋友，就像谚语所说的，“岁寒知松柏，患难见真情”。两国友好关系依靠共同意愿，为深化战略互信和两国关系的光明前景创造了更多机会。

（作者为伊朗伊斯兰共和国总统）

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)