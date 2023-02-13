中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2月9日给第19批援助中非共和国的中国医疗队队员回信，向他们以及广大援外医疗队员致以问候并提出殷切期望。广大援外医疗队员接受本报记者采访时表示，习近平总书记的回信充满了温暖人心、催人奋进的力量，大家将牢记习近平总书记嘱托，大力弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，为更多当地民众送去健康平安，为推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

“努力为中国和非洲医疗合作及传统友谊续写新篇章”

“收到习近平总书记的回信，我们所有队员都十分激动，也深受鼓舞。”第19批援中非医疗队队长王宝祥接受记者采访时说。

近日，第19批援中非医疗队的11名队员给习近平总书记写信，汇报学习贯彻党的二十大精神、为当地民众提供医疗服务等情况，表达为推动构建人类卫生健康共同体贡献力量的决心。

谈起写信的初衷，王宝祥说：“10年前，习近平总书记提出不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。写这封信既是表决心，也是强信心！”

第19批援中非医疗队去年6月抵达中非共和国首都班吉。根据部署，在为期一年半的援非医疗工作中，队员们承担中非班吉友谊医院的主要诊疗任务，通过临床带教、手术演示、举办讲座、抗疫宣教、防控指导等多种形式，向当地医务人员传授医疗技术，为当地民众提供优质的医疗服务。

“习近平总书记的回信既让我们感到振奋，也让我们意识到肩头责任重大。”医疗队眼科医生章友美更坚定了立足当地、治病救人的信心。90后队员郝亚波表示：“我们干劲十足，今后要尽最大努力，帮助更多有需要的患者。”

“习近平总书记的回信给了我们极大的激励。我们将牢记习近平总书记的殷切期望，努力为中国和非洲医疗合作及传统友谊续写新篇章。”王宝祥表示，医疗队将落实规模化义诊及学术、文化交流活动，积极推介传统中医药，推进对口医院合作机制建设。针对当地常见病、多发病，医疗队将不断拓展利用现有资源，认真做好每一台手术、服务好每一位患者，以仁心仁术造福当地民众。

“把情怀和精力倾注于救死扶伤”

目前，中国援外医疗队在全球56个国家的115个医疗点工作，其中近一半在偏远艰苦地区。习近平总书记的回信在广大援外医疗队员中引发热烈反响，他们不约而同地表示，这是对中国全体援外医疗队的巨大鼓舞。

在乍得共和国首都恩贾梅纳，第18批援乍得医疗队集体学习了习近平总书记的回信。队长王汉江告诉记者：“习近平总书记把援外医疗工作挂念在心，既是对60年来援外医疗工作的充分肯定，也为我们今后的工作指明了方向。全体队员倍感温暖。”

“我们从习近平总书记的回信中感受到党和国家对援外医疗队的关怀和期望，进一步增强了责任感和使命感。未来，我们将尽己所能为非洲人民提供更好的医疗服务。”第32批援坦桑尼亚桑给巴尔医疗队队长赵小军表示。

“习近平总书记的回信让我更加坚信，把情怀和精力倾注于救死扶伤，把医者仁心践行于援外医疗事业，这是医生的幸事。”第12批援巴布亚新几内亚医疗队泌尿外科医生鲜鹏说。

第1批援瓦努阿图医疗队队长李凯表示，将以习近平总书记的勉励为动力，继续发扬中国医疗队精神，做好援外医疗工作，助力中瓦友好事业。去年9月，第1批援瓦努阿图医疗队抵达驻地后迅速投身工作，在瓦努阿图维拉中心医院开展门诊、查房、手术、培训、讲座等，并在院外开展巡岛、义诊、调研、健康宣教。维拉中心医院院长文森特表示，中国医疗专家的到来加强了维拉中心医院医疗力量，将极大提高瓦努阿图医疗技术水平，使瓦努阿图人民受益。

1963年，我国向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队。60年来，累计向非洲、亚洲、美洲、欧洲和大洋洲的76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次，赢得国际社会广泛赞誉。

运用40余项医疗新技术，推动分子病理中心、肝胆胰中心、妇科宫颈癌筛查中心、中医中心建立或升级；走进雨林深处或到达边远地区开展巡回义诊；联合中资机构设立贫困人群医疗援助基金，免费为弱势群体体检……第18批援圭亚那医疗队队员李明介绍，一批批援圭医疗队不畏艰苦、甘于奉献，贴心温暖的服务让两国人民关系更加紧密。圭亚那总理菲利普斯说，中国援圭医疗队为圭亚那卫生事业发展作出巨大贡献，也让无数圭亚那患者受益。期待医疗队能继续发挥优势，将良好的医疗合作延续下去。

乍得公共卫生与疾病预防部部长阿布德拉伊姆表示：“中国医疗队多年来扎根中乍友谊医院，深度融入乍得医疗体系，发扬国际人道主义精神，为乍得民众解除病痛。同时，培训了一大批医疗技术人员，有力地推动了乍得卫生健康事业发展。”

“留下一支‘带不走的医疗队’”

“希望你们不忘初心、牢记使命，大力弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲好中国故事，为推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。”在广大援外医疗队员看来，习近平总书记提出的殷切期望，是援外医疗队矢志不渝的奋斗目标，也是今后的工作方向。

第27批援阿尔及利亚医疗队中医分队针灸医生杨翊收藏着一张珍贵的照片。这是她的患者、一名当地退休护士27年前与中国援阿医疗队队员的合影。这名患者每当身体不适，就会找中国医生诊治。看着发黄的老照片，杨翊说：“当地人对中国医生的信赖，就是建立在一代又一代援外医疗队员的忘我奉献精神之上。我们将继续传承中国医疗队精神，为更多当地民众排忧解难。”

第27批援阿尔及利亚医疗总队队长杨勇表示，医疗队正在探索两国医院对口支援合作机制，推进中阿妇产中心和中阿中医中心建设，并将继续组织学术沙龙、学术讲座、中医针灸培训班等教学科研活动。

第23批援埃塞俄比亚医疗队队长张志韧告诉记者，上世纪70年代，第1批援埃塞俄比亚医疗队队长梅庚年在当地考察时发生车祸，以身殉职。当地人泽乌迪一家三代为梅庚年烈士义务守墓数十年，在当地传为佳话。张志韧说：“援外工作生活让我见证了中国对非洲国家的多方援助，特别是中埃友谊的不断深化。医疗队将继承和发扬光荣传统，努力践行中国医疗队精神，为当地人民谋福祉、做实事。”

1971年，第1批援苏丹医疗队将一处马厩改建成中苏友谊医院。半个多世纪以来，一批批援苏丹医疗队在这里治病救人、传承友谊。第37批援苏丹医疗队队长邢之景感慨说：“当地本是名不见经传的小镇，因为中苏友谊医院而声名远扬。”去年底，医疗队在苏丹恩图曼医院举办了第一期重症医学培训讲座，不少医生从100多公里外的乡镇赶来参加。因为座位有限，很多当地医生站着听完了讲座。邢之景说：“鱼渔并授、技能相长，留下一支‘带不走的医疗队’将是我们始终追逐的梦想。”

第18期援马耳他医疗队队长董晓燕表示，在马耳他，中医针灸、推拿等已得到广泛认可。医疗队组建的地中海地区中医中心先后举办了数十期针灸培训班，学员覆盖德国、意大利、瑞士、塞尔维亚等欧洲国家。“未来，我们将采取开展中医文化讲座、开设专病专科门诊、赴偏远地区大型义诊等多种形式，推广中医，宣传中医文化，讲好中国故事。”

第11批援加纳医疗队队长于冬男表示：“我们会一棒接一棒，争取‘每年一小步，几年一大步’，用我们的知识和毅力把援外医疗事业做得更好。”

（本报北京、约翰内斯堡、堪培拉、喀土穆、里约热内卢、阿尔及尔、罗马2月12日电 记者龚鸣、邹松、闫韫明、陈效卫、苏航、毕梦瀛、王传宝、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2023年02月13日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)