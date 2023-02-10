人民网约翰内斯堡2月9日电 （记者闫韫明）截至2月7日，肯尼亚首都内罗毕快速路累计通行车辆突破1000万辆，进入常态化运营阶段。

内罗毕快速路由中国路桥工程有限责任公司投资开发并建设运营，全长27.1公里，连接乔莫·肯雅塔国际机场、蒙内铁路内罗毕终点站、内罗毕环城路和中心城区，是肯尼亚第一条采用公私合营模式修建的高等级公路，自2022年5月14日开始试运营，是落实国家“一带一路”倡议的重大项目。

项目负责人赵扬介绍，目前快速路工作日平均车流量达5.5万辆，为试运营初期的5倍，最高单日车流量突破6.3万。此外，快速路ETC发行总量突破12万辆，ETC用户占比从运营初期的26.8%提升至70%。

肯尼亚交通部常秘Joseph Mbugua在7日举办的庆祝仪式上表示，中国政府和企业是肯尼亚最值得信赖的发展伙伴。内罗毕快速路在大幅减少内罗毕交通堵塞、降低物流成本、推动经济发展的同时，为肯尼亚吸引了更多的国际投资，助力肯尼亚成为东非区域的经济、交通、外交及旅游枢纽。

肯尼亚高速公路管理局局长Kungu Ndungu高度评价内罗毕快速路的成功实施，并对运营团队在ETC推广、移动支付方面做出的努力表示感谢。

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