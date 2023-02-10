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中企在阿开启三方合作新模式

2023年02月10日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻阿尔及利亚大使李健（左二）参加项目剪彩仪式。人民网记者 王传宝摄
中国驻阿尔及利亚大使李健（左二）参加项目剪彩仪式。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔2月9日电 （记者王传宝）中国建筑阿尔及利亚公司东方商业广场运动馆9日举办开业仪式，中国驻阿尔及利亚大使李健、突尼斯驻阿尔及利亚总领事、中国建筑阿尔及利亚公司副总经理罗建鹏、刘鲁以及其他政商界、媒体界嘉宾近百人出席。

李健在致辞指出，该项目是中阿经贸合作的新成果，是阿尔及尔市的新地标，是提升当地居民生活品质的新亮点，开拓了三方合作的新模式，是中国、阿尔及利亚、突尼斯三方友好互信的具体体现。他肯定了中建阿尔及利亚公司四十年所取得的成绩，他说，中建公司扎根阿四十余年，充分发挥深耕优势，践行央企担当，成为阿建筑市场首屈一指的国际承包商，为阿经济和社会发展作出了重要贡献。最后，他祝愿运动馆开业大吉。

中建阿尔及利亚公司副总经理刘鲁代表公司致辞，简要回顾了公司在阿四十年发展，介绍了公司投资业务的发展背景和东方商业广场项目的独特优势。他表示，中建阿尔及利亚公司将以此为新的起点，继续助力阿尔及利亚发展，书写两国友谊的新篇章。

突尼斯驻阿总领事、运营商总经理等先后发表讲话，对公司的建筑能力以及OBP项目给予高度评价，对双方合作前景寄予厚望。

东方商业广场位于首都阿尔及尔中央商务区，是中建在阿尔及利亚精心打造的第一个持有型房地产标杆项目，是集办公楼、公寓、运动休闲于一体的高品质商业综合体，规划建筑面积约9万平方米，总投资额约1亿美元，现已吸引科技、金融服务、能源、制药等行业多家国际知名企业入驻。

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(责编：燕勐、杨牧)

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