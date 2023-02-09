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土耳其当地中企积极参与地震救援

2023年02月09日18:40 | 来源：人民网-国际频道
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赶赴灾区。中联重科供图
赶赴灾区。中联重科供图

人民网安卡拉2月9日电 （记者沈钧）2月6日，土耳其当地时间凌晨4时起东南部接连发生两次7.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。得知消息后，中联重科土耳其子公司第一时间组织救援团队，携带挖掘机等重型设备从伊斯坦布尔出发前往哈塔伊省抗震救灾。作为第一批到达现场的中国救援力量之一，中联重科救援队已连续奋战了30多个小时。截至土耳其当地时间2月8日下午15时，中联重科救援队已救出20多名被困者。目前救援工作仍在紧张进行中。

据中联重科土耳其子公司负责人张春雷介绍，公司组织的首批救援团队由专业工程师、挖机操作员等8人组成。在与灾区当地政府取得联系后，救援团队于2月6日地震发生当晚从伊斯坦布尔出发，7日中午抵达哈塔伊省灾区一线，是最早到达灾区现场的中国救援力量之一。灾区现场随处可见破碎倒塌的楼房，当地救援队伍急需重型设备参与救援，公司携带的5台挖掘机设备很快被分派至不同区域开展作业，截至目前已协助当地救援队伍救出被困民众20多人。

参与现场救援的中联重科工程师黄运兵告诉记者，在挖掘机等设备的帮助下，救援队伍得以成功进入倒塌的建筑物内部，但因灾区现场电力中断，很多手持破拆工具无法工作，救援人员只能依靠人力开展救援，这是当前救援工作最大的难点。目前当地中国企业正紧急筹集一批发电机送往救灾一线，希望能帮助救援队伍减小施救困难。黄运兵在向记者描述救出一名被困女孩的过程时说：“当时我钻进清理出来的救援通道，看到她的身体被床垫和石板压住，只有头露在外面，女孩发出微弱而痛苦的哭声。我们和当地救援人员合作，找来两台千斤顶成功将石板抬高，最终把女孩从瓦砾中拉了出来。”黄运兵告诉记者：“这次地震灾害的严重程度远超团队想象，土耳其民众伤亡惨重，不断能看到救护车穿梭在救灾现场。团队成员到现场后就立即投入救援工作，累了就在随行的卡车上搭帐篷休息，因为怕家人担心，很多队员并没有把到一线参与救援的情况告诉国内家人。”

据记者了解，土耳其发生地震灾害后，当地中国企业迅速行动参与到一线救援工作中，并积极为灾区民众筹集善款，捐赠药品、食品、取暖设备等应急物资，展现了土耳其当地中企群体的担当和奉献精神。

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(责编：高歌、常红)

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