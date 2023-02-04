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美首次援乌远程火箭弹 俄就美新一轮军援发出警告

2023年02月04日12:40 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月3日电（记者邓仙来）美国国防部3日发表声明，宣布向乌克兰提供21.75亿美元的新一轮军事援助，其中包括首次向乌方提供射程可达约150公里的远程火箭弹。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫同日就此发出警告。

据美媒报道，这种名为“陆射小直径炸弹”的远程火箭弹是美国此前援乌火箭弹射程的两倍有余，由美制“海马斯”多管火箭炮发射。由于需要和军火商签订采购合同，“陆射小直径炸弹”运抵乌克兰预计要花费数月时间。

美国防部说，此次军援还包括炮弹、机关枪和无人机等。自拜登政府上台以来，美国承诺向乌克兰提供的军事援助总额已达300亿美元。

据美媒报道，随着俄乌冲突不断升级，乌克兰一再向美国索求射程比“陆射小直径炸弹”更远的陆军战术导弹，但遭美方拒绝，理由是担心乌军用其打击俄罗斯境内目标。

就美国防部宣布追加对乌军事援助，佩斯科夫3日警告美方，勿忘俄总统普京2日在斯大林格勒保卫战胜利80周年纪念活动上发表的讲话。普京说，就西方国家向乌克兰提供武器，俄罗斯虽然没有向与西方国家接壤地区派遣坦克，但有不局限于出动坦克的应对之策。（参与记者：安晓萌）

(责编：苏缨翔、高歌)

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