新华社芝加哥2月2日电 通讯：密西西比河畔共庆中国兔年新春

新华社记者徐静

高挂的中国结与可爱的兔子、熊猫玩偶互相衬托，高中学生的舞狮表演……1日，美国艾奥瓦州马斯卡廷市美林酒店会议厅洋溢着浓浓的中国年味。中国驻芝加哥总领事馆在这里举行春节庆祝活动，近百位当地各界人士齐聚一堂，共庆中国兔年新春，共叙中美两国人民友谊。

马斯卡廷市与中国有着深厚的渊源，这座位于美国中西部密西西比河畔的小城因中国国家主席习近平曾两次到访而闻名遐迩。

当天，参加聚会的有美国前驻华大使特里·布兰斯塔德、曾经两次负责访问接待工作的萨拉·兰蒂女士、习近平主席的老朋友卢卡·贝隆先生，还有马斯卡廷当地热爱美中友好的年青一代。

活动期间，兰蒂女士介绍，从中国乐团在马斯卡廷举办中国新年音乐会，到马斯卡廷学生合唱团在北京参加中国国际合唱节；从中国民间艺术家在马斯卡廷的文化交流，到当地学生赴华访学交流，马斯卡廷市同中国的人文交往十分频繁。

布兰斯塔德说，艾奥瓦州同中国友好关系历史悠久，年青一代要学好中文，让历经数十年建立起来的美中友谊传承下去。

曾全程担任习近平首访艾奥瓦州时向导的贝隆先生，与代表团成员朝夕相处，建立了深厚友谊。贝隆说，那是一段“美好时光”。他很高兴看到今天现场有很多本地年轻人前来参加庆祝活动。他鼓励他们去中国，亲身感受两国友谊。“有了你们的加入，美中关系前景将更加美好。”

中国驻芝加哥总领事赵建称赞学生们的舞狮表演十分精彩，希望他们更多了解中国文化，了解中国人民。“中美关系的未来掌握在年青一代手中。两国青年一代需要继续相互交流，增进了解，共同努力为中美两国，为全世界创造更加美好的未来。”

大家现场品尝了中国春节传统食品饺子和汤圆。中国驻芝加哥总领馆文化参赞朱琦向大家介绍中国春节文化，教写中国字“福”“兔”，学生们纷纷动手一试。

16岁的莫莉·默瑟告诉记者，她的祖父曾多次到访中国，办公室里挂着在中国的照片。“他谈论他的中国旅行，说那里有多么漂亮，文化有多么不同，希望有一天我也能去中国。”

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