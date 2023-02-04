人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

土耳其抨击西方国家关闭领事馆是“蓄意”行为

2023年02月04日09:18 | 来源：新华网
小字号

新华社安卡拉2月3日电（记者王腾飞）土耳其外长恰武什奥卢3日同阿根廷外长卡菲耶罗在伊斯坦布尔举行会面时说，一些西方国家暂时关闭其在伊斯坦布尔的领事馆是“蓄意的”行为，土耳其在召见西方九国大使时已经向后者表明了态度。

据土耳其媒体报道，恰武什奥卢当天指责一些西方国家以所谓“安全原因”关闭其驻伊斯坦布尔领事馆，但从未就此向土耳其进行过解释。

土耳其外交部2日晚发布的一份声明说，土外交部2日召见了美国、荷兰、瑞士、瑞典、英国、德国、比利时、法国以及意大利驻土大使，这些国家中的一些暂时关闭了驻伊斯坦布尔领事馆，另有一些发布了有关土耳其的安全预警。声明说，这些国家一同采取这样的行动不够谨慎，反而会被恐怖组织利用。

土耳其内政部长索伊卢2日说，一些西方国家选择关闭其在土耳其的领事馆无异于对土耳其发动“心理战”。他强调，这些国家在试图破坏土耳其的旅游业，这些行为是西方国家阴谋的一部分，目的是阻碍土耳其旅游业复苏。

本周，荷兰驻伊斯坦布尔领事馆率先关闭。此后，德国、英国、意大利驻伊斯坦布尔领事馆接连暂时关闭。西方多个国家还在此前对本国在土耳其公民发布预警称，由于欧洲出现的示威游行，可能会引发反西方情绪并导致示威、抗议及袭击。

近一段时间，土耳其政府称，瑞典近期发生了一些针对土耳其以及伊斯兰世界的“挑衅性事件”，因此土耳其对瑞典加入北约持消极态度。原定于2月举行的土耳其、瑞典和芬兰三方关于瑞典和芬兰加入北约的会谈“无限期推迟”。

(责编：苏缨翔、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部