新华社安卡拉2月3日电（记者王腾飞）土耳其外长恰武什奥卢3日同阿根廷外长卡菲耶罗在伊斯坦布尔举行会面时说，一些西方国家暂时关闭其在伊斯坦布尔的领事馆是“蓄意的”行为，土耳其在召见西方九国大使时已经向后者表明了态度。

据土耳其媒体报道，恰武什奥卢当天指责一些西方国家以所谓“安全原因”关闭其驻伊斯坦布尔领事馆，但从未就此向土耳其进行过解释。

土耳其外交部2日晚发布的一份声明说，土外交部2日召见了美国、荷兰、瑞士、瑞典、英国、德国、比利时、法国以及意大利驻土大使，这些国家中的一些暂时关闭了驻伊斯坦布尔领事馆，另有一些发布了有关土耳其的安全预警。声明说，这些国家一同采取这样的行动不够谨慎，反而会被恐怖组织利用。

土耳其内政部长索伊卢2日说，一些西方国家选择关闭其在土耳其的领事馆无异于对土耳其发动“心理战”。他强调，这些国家在试图破坏土耳其的旅游业，这些行为是西方国家阴谋的一部分，目的是阻碍土耳其旅游业复苏。

本周，荷兰驻伊斯坦布尔领事馆率先关闭。此后，德国、英国、意大利驻伊斯坦布尔领事馆接连暂时关闭。西方多个国家还在此前对本国在土耳其公民发布预警称，由于欧洲出现的示威游行，可能会引发反西方情绪并导致示威、抗议及袭击。

近一段时间，土耳其政府称，瑞典近期发生了一些针对土耳其以及伊斯兰世界的“挑衅性事件”，因此土耳其对瑞典加入北约持消极态度。原定于2月举行的土耳其、瑞典和芬兰三方关于瑞典和芬兰加入北约的会谈“无限期推迟”。

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