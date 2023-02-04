新华社基辅2月3日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基3日在基辅表示，乌克兰希望在今年启动加入欧盟的谈判。

据乌克兰总统网站3日报道，第24届乌克兰-欧盟峰会当天在基辅举行，泽连斯基、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，以及乌克兰内阁和欧盟的主要官员出席会议。

泽连斯基在致辞中说，乌克兰接近完成欧盟委员会关于乌候选国地位的七项改革建议的落实工作，乌方期待欧盟对此做出积极评估。他强调，乌方的目标很明确，即在今年启动加入欧盟的谈判。

米歇尔表示，本届峰会的主要意图是向乌国家和民众传递团结和欧盟前景的信号。自去年6月获得欧盟候选国地位以来，乌克兰在欧洲一体化道路上进展迅速，欧洲理事会支持乌克兰加入欧盟的努力。米歇尔说，当前对乌克兰提供财政、军事和人道主义支持非常重要。

冯德莱恩对乌方落实欧盟委员会七项改革建议取得的进展给予积极评价，并表示希望乌方能进一步快速进展。

去年6月，欧洲理事会决定同意欧盟委员会的建议，给予乌克兰欧盟候选成员国地位，同时请欧盟委员会向其报告申请国对加入欧盟所规定条件的执行情况。一旦所有规定条件都得到充分满足，理事会将决定采取下一步行动。

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