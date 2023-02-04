严 瑜

近日，拉美和加勒比国家共同体第七届峰会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。应拉共体轮值主席国阿根廷总统费尔南德斯邀请，中国国家主席习近平向峰会作视频致辞，强调中方一贯支持拉美和加勒比地区一体化进程，高度重视发展同拉共体关系，将拉共体视为巩固发展中国家团结、推动南南合作的重要伙伴。

中国是最大的发展中国家，拉美是发展中国家最为集中的大陆之一，双方虽然相距遥远，但具有广泛的共同利益，多年来始终相互支持帮助，携手缔造南南合作典范。

60多年前，古巴在拉美和加勒比国家中率先与新中国建交，开启中拉关系新篇章。60多年来，中国在拉美地区的“朋友圈”不断扩大，双边互信日益巩固。

2014年7月，在中方倡议下，中国—拉美和加勒比国家领导人会晤成功举行。在这次具有里程碑意义的会晤中，习近平主席和拉美地区国家领导人共同宣布建立中国—拉共体论坛，开辟了中拉整体合作的新途径。

此后8年间，中拉关系驶入“快车道”：2015年1月，中拉论坛首届部长级会议在北京举行；2016年，《中国对拉美和加勒比政策文件》确立中拉关系发展目标，提出推进中拉整体合作规划；2017年“一带一路”国际合作高峰论坛，中方提出拉美地区是“海上丝绸之路的自然延伸”，截至目前，已有21个拉美国家与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录或合作文件……

近年来，世界进入新的动荡变革期，面对百年变局以及世纪疫情，中拉政治互信持续深化，务实合作不断拓展。

以中拉经贸合作为例。2012年以来，中国一直保持拉美第二大贸易伙伴地位。疫情期间，中拉经贸韧性进一步彰显。2021年，中拉贸易总额首次突破4500亿美元。2022年，中拉贸易额逼近5000亿美元大关，连续6年保持高速增长，成为拉美经济复苏重要动力。参加进博会、服贸会、广交会……拉美企业进一步拓展中国市场的热情，并未因疫情而有所消退。“中国智造”的高质量、高科技、高性价比产品，也受到越来越多拉美消费者青睐。此外，中拉在公共卫生、数字经济、航空航天、科技创新、电商直播等新领域、新业态的合作持续迸发蓬勃活力。中拉务实合作给双方的万千家庭带来更加美好的生活，也让中国和拉美跨越山海阻隔，更加紧密地联系在一起。

2022年11月，习近平主席在同来华进行国事访问的古巴共产党中央委员会第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔举行会谈时指出，中拉合作本质上是南南合作，以相互尊重为前提，以互利共赢为原则，以开放包容为特质，以共同发展为目标，顺应世界大势和历史潮流，符合地区国家共同利益。

多年来，中拉关系之所以能历经国际风云变幻而全面快速发展，正是得益于双方对世界发展潮流认知一致，对中拉关系发展前景信心坚定，对互为发展机遇共识清晰，对构建中拉命运共同体愿望强烈。作为拉美国家重要的合作伙伴，中国始终尊重拉美人民自主选择发展道路。中国倡导的构建人类命运共同体理念也在拉美深入人心，越来越多拉美国家同中国合作推进高质量共建“一带一路”，支持并参与全球发展倡议和全球安全倡议，同中方携手构建中拉命运共同体。

如今，中拉关系已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。2023年，随着中国优化疫情防控措施，中国经济活力持续回升，中拉合作的前景必将更加光明。

“相知无远近，万里尚为邻。”这句中国古诗正是中拉关系的真实写照。未来，在元首外交引领下，中拉必将进一步增进友谊，深化合作，继续成为友好共赢的南南合作典范。

(责编：岳弘彬、杨光宇)