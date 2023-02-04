本报北京2月3日电 （记者韩晓明）外交部发言人毛宁3日表示，中国将继续总结北京冬奥会有益经验，同各方加强交流合作，为奥林匹克运动发展做出更大贡献。

当日例行记者会上，有记者问：明天是北京冬奥会开幕一周年。日前，国际奥委会发表文章，高度评价北京冬奥会所取得的成果和影响力。国际奥委会奥运会部执行主任表示，北京冬奥会带来可持续的社会和经济效益，在节能环保等多方面创造了重要遗产。发言人对此有何评论？

毛宁说，一年前，中国成功举办北京冬奥会、冬残奥会，为世界奉献了一场“简约、安全、精彩”的体育盛会。

她表示，北京冬奥会是第一届全过程践行《奥林匹克2020议程》可持续性要求、全面规划管理奥运遗产的奥运会，所有场馆实现100%绿色电力供应，节能与清洁能源车辆占比近85%，首次采用二氧化碳制冷系统等碳减排技术，实现全过程碳中和。

“从‘绿电’点亮冬奥场馆到‘微火’成炬，北京冬奥会践行了绿色办奥的承诺，展现了中国推进生态文明建设、落实联合国可持续发展目标的决心。”她说。

毛宁表示，北京冬奥会创造的丰厚奥运遗产也体现在对经济社会发展的长期贡献上。“目前所有冬奥竞赛场馆已全面开放，可供公众和运动员使用，服务全民健身和竞技体育发展。同时，通过举办高水平赛事、开发山地户外运动、发展特色旅游度假，推动实现场馆四季持续运营，融入地区发展，为国际赛事场馆‘再利用’提供了新思路。”

“中国将继续总结北京冬奥会有益经验，同各方加强交流合作，为奥林匹克运动发展做出更大贡献。”毛宁说。

《 人民日报 》（ 2023年02月04日 03 版）

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