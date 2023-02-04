本报记者 牛瑞飞

比利时瓦隆大区首府那慕尔市近日举办“中国春节游园庙会”活动，让当地民众沉浸式体验中国传统文化，近距离感受中华文明的独特魅力。

“中国春节游园庙会”活动精彩纷呈。在书法绘画和手工互动体验区，宣纸、卷轴、扇面上展示的中国书法引起大家浓厚兴趣，外国小朋友们在中国老师指导下学习剪纸、制作中国传统花灯、绘制京剧脸谱等；在中医药区，中医师现场展示体现东方健康养生理念的中医药文化；在美食展区，各类中式小吃让现场观众大饱口福；瓷器展示、鉴宝及茶艺表演等吸引观众驻足品鉴，传统舞狮、民族舞蹈、太极拳等表演贯穿活动始终。

布鲁塞尔中国文化中心主办的“欢乐春节寻兔馆”，通过“瑞兔迎春：比利时生肖设计大赛优秀作品展”“移动数字展台：云游生肖中国年”“把中国年带回家：生肖主题互动留影”等一系列围绕生肖文化和年节文化的互动体验活动，让当地民众深入了解喜庆祥和、和合美满的中国春节文化。

那慕尔市居民雅克饶有兴致地与家人一同体验了“欢乐春节寻兔馆”活动。他说：“在比利时及欧洲文化中，兔子与春天的意象紧密相连，象征着万象更新和蓬勃的生命力。我和孩子们非常喜欢庙会的生肖设计海报展，生肖设计极具创意，从中感受到了人们对新年的美好期待。”

围聚在“生肖魔方柱”前，人们从十二生肖纪年表中检索自己的属相，并向志愿者询问生肖的象征意义及文化内涵。当地居民索菲说：“中国生肖文化对小朋友来说非常有趣。我女儿特别兴奋，迫不及待地要给祖父母打电话，分享她的新发现。”

移动数字展台以“云游生肖中国年”为题，展映了《梦想北京》《浦江两岸尽朝晖》《上海：具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市》等城市形象片，还播放了系列短视频《京·粹》《海派百工》非遗系列微纪录片等，引导当地民众“云游”中国、聆听人文故事、感知中国传统文化内涵和经济社会的蓬勃生机。

中国驻比利时大使曹忠明在庙会现场向观众致以节日问候和新春祝福。他表示，举办“中国春节游园庙会”活动，就是希望让旅比侨胞和当地民众充分感受浓浓的中国年味儿，促进中比文化交流。

那慕尔省省长马特恩、那慕尔市代市长奥斯贝在致辞中肯定旅比华侨华人为当地经济社会发展作出积极贡献，表示乐见中华文化成为比利时多元文化的一部分，认为“中国春节游园庙会”活动为两国地方及人文交流提供了有益平台。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2023年02月04日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)