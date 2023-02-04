本报记者 谢亚宏

癸卯新春，“欢乐春节——丝绸之路上的友谊大篷车”活动在塞尔维亚首都贝尔格莱德和诺维萨德等5个城市巡回举行。远道而来的中国民间艺术家向当地民众展示中国民俗文化传统、中国美食制作等，带来春节喜庆祥和的气息。

活动首站设在贝尔格莱德。在市中心的步行街上，来自山东菏泽龙狮运动协会的10位小伙儿，身披北狮、南狮装束，踢跳翻蹬、立卧滚抖，时而威风凛凛、时而憨态可掬，引来阵阵掌声和喝彩。世界杯期间亮相卡塔尔的山东临淄蹴鞠队，甫一出场便引起了当地民众极大兴趣，不少人跃跃欲试。塞尔维亚内外贸易部部长莫米罗维奇也亲自上场体验一番。

塞尔维亚总理布尔纳比奇出席活动启动仪式，为舞狮点睛并许下新年美好愿景。她表示，今年是塞中连续第五年共庆中国春节，庆祝活动首次扩展到贝尔格莱德以外的其他城市，这显示出两国人民真挚深厚的友谊，以及塞尔维亚人民对中国文化的喜爱。希望2023年双方合作取得更多成果，不断拓展两国“钢铁友谊”。

巡回活动受到塞各地民众的热烈欢迎。在塞东部城市博尔，虽然活动举行时赶上雨雪交加，但观众热情不减，不少人现场体验了木版年画制作；在“钢铁之城”斯梅戴雷沃，糖画传承人李然然以勺为笔、糖为墨，一气呵成绘制出金龙、小兔、骏马等图案，栩栩如生，吸引了很多小朋友体验制作。

每到一座城市，美食活动都备受欢迎。中国厨师现场抻面和包饺子，当地民众啧啧称赞。来自斯梅戴雷沃的小姑娘叶莲娜拿着自己制作的小马糖画，吃着热气腾腾的饺子。她说：“这是我第一次过中国春节，热闹有趣。希望明年还能和来自中国的叔叔阿姨们一起过春节。”

中国驻塞尔维亚大使陈波表示，共庆中国春节已经成为当地传统文化活动。过去一年，中塞两国各领域合作取得诸多成就，两国人民间的友好情谊是所有合作的根基。祝新的一年中塞两国繁荣昌盛、国泰民安，“钢铁友谊”长存。

贝尔格莱德中国文化中心主任王衍良介绍，塞尔维亚“欢乐春节”活动所得全部捐献给了当地红十字会等社会慈善机构，以让更多人感受到中国春节的温暖。

《 人民日报 》（ 2023年02月04日 03 版）

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