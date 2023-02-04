陈晓东

在中国欢庆农历新年之际，远在非洲大陆最南端的南非也洋溢着节日的喜庆。南非总统拉马福萨在总统网站发布声明说：“亲爱的中国兄弟姐妹们和全世界的华侨华人，祝愿大家新春快乐、万事如意！”这充分体现南非对中国人民的友好情谊以及对发展双边关系的高度重视。中南在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互支持，双方各领域合作蓬勃发展，人文交流和民间交往亮点纷呈。

在2023年欢乐春节暨侨界新春招待会上，南非前总统莫特兰蒂，基础教育部长莫采卡，非国大国际关系委员会主席、社会发展部长祖卢等多位政要，与在南侨界、留学生代表以及南智库媒体人士等300多人共庆佳节，一起体验“舌尖上的中国”“书法里的中国”“民俗中的中国”。在约翰内斯堡、开普敦等主要城市，华侨华人举办形式多样的庆祝活动，吸引数万名南非民众参与。当地主流媒体连续数日被“春节红”刷屏，盛赞“南中两国共庆春节，南中人民亲如兄弟”。

中南高层交往密切，政治互信不断提升。中国和南非有着同志加兄弟的特殊友谊。今年是习近平主席2013年首访非洲时提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年。10年间，习近平主席3次对南非进行国事访问。2022年，习近平主席同拉马福萨总统成功举行会见，10余次通话和互致信函。巩固和发展中南关系，对引领中非关系发展和促进发展中国家团结合作具有重要意义。

中南务实合作不断取得新成果。南非是最早同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录的非洲国家。2022年，中南贸易额达567亿美元，逆势增长5%，创近年新高。中国连续14年稳居南非第一大贸易伙伴，南非连续13年成为中国在非洲最大贸易伙伴。中非合作论坛“九项工程”加速在南落地，南非成为非洲首个5G网络商用的国家，中南信息技术合作引领中非共迎第四次工业革命。南非也是中国企业在非最大投资目的地之一，截至2021年底，中国累计在南投资总额超250亿美元。

人文交流为中南友好提供了丰富滋养。近年来，南非是吸引中国游客最多的撒哈拉以南非洲国家，2019年有9.3万名中国游客不远万里到访。中国近期优化调整疫情防控政策，南非被列为首批恢复出境团队游目的地之一，得到南非各界真诚欢迎和广泛期待。中国—南非高级别人文交流机制是中国同非洲国家建立的首个高级别人文交流机制，本月即将举办该机制第三次会议，这将加速恢复疫情后两国人文交流，进一步巩固中南友好民意基础。

今年是中南建交25周年，两国友好关系站上新的历史起点。南非已接棒中国担任金砖国家主席国，两国将继续致力于在中非合作论坛框架下开展密切合作。相信在两国元首共同引领下，在两国人民共同努力下，中南携手同心、共谋发展、共同振兴，两国全面战略伙伴关系将取得更大发展，为携手构建新时代中非命运共同体和人类命运共同体作出新贡献。

（作者为中国驻南非大使）

《 人民日报 》（ 2023年02月04日 03 版）

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