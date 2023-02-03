新华社芝加哥2月2日电（记者徐静）美国福特、通用汽车公司近日发布最新财报显示，福特汽车公司2022年出现亏损，通用汽车公司利润基本与上一年持平。

财报显示，福特汽车公司2022年净亏损20亿美元，相比2021年178亿美元净利润大幅倒退；营收1581亿美元，高于2021年的1363亿美元。

福特汽车将2022年利润大幅下降归因于其投资的美国电动汽车初创公司里维安汽车公司市值减值74亿美元，投资的自动驾驶汽车初创公司阿尔戈人工智能公司减值27亿美元，以及生产不稳定导致的成本上升，生产总量低于计划等。

通用汽车公司2022年实现净利润99亿美元，略低于2021年的100亿美元；营收1567亿美元，相比2021年1270亿美元大幅上涨。

通用汽车首席财务官保罗·雅各布森表示，2022年通用汽车市场需求“保持强劲”并导致库存紧张。

市场分析人士认为，2023年美国汽车行业机遇与挑战并存。供应链改善、原材料和物流成本下降是有利条件，美国经济衰退风险和美元走强可能对行业构成冲击。

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