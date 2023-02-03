人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

最新财报显示美国车企福特和通用盈亏各异

2023年02月03日20:36 | 来源：新华网
小字号

新华社芝加哥2月2日电（记者徐静）美国福特、通用汽车公司近日发布最新财报显示，福特汽车公司2022年出现亏损，通用汽车公司利润基本与上一年持平。

财报显示，福特汽车公司2022年净亏损20亿美元，相比2021年178亿美元净利润大幅倒退；营收1581亿美元，高于2021年的1363亿美元。

福特汽车将2022年利润大幅下降归因于其投资的美国电动汽车初创公司里维安汽车公司市值减值74亿美元，投资的自动驾驶汽车初创公司阿尔戈人工智能公司减值27亿美元，以及生产不稳定导致的成本上升，生产总量低于计划等。

通用汽车公司2022年实现净利润99亿美元，略低于2021年的100亿美元；营收1567亿美元，相比2021年1270亿美元大幅上涨。

通用汽车首席财务官保罗·雅各布森表示，2022年通用汽车市场需求“保持强劲”并导致库存紧张。

市场分析人士认为，2023年美国汽车行业机遇与挑战并存。供应链改善、原材料和物流成本下降是有利条件，美国经济衰退风险和美元走强可能对行业构成冲击。

(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部