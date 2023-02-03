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新华时评：滥施“长臂管辖”，世界苦美久矣

2023年02月03日20:02 | 来源：新华网
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新华社北京2月3日电 题：滥施“长臂管辖”，世界苦美久矣

新华社记者樊宇

美国“长臂管辖”久已有之，其手段不断翻新，但本质始终是维护美国霸权的工具。制裁大棒挥舞得越来越凶，“胳膊”越伸越长，这种对他国实体和个人滥施“域外管辖”的蛮横司法实践，令世界深受其害。

“长臂管辖”最初用于处理美国跨州的管辖权问题，后来逐步演变成为美国霸凌工具箱里的一大武器。美国不断强化立法，妄图为“长臂管辖”披上“合法”外衣，不仅涉“长臂管辖”法律名目繁多，而且适用门槛不断降低，以扩大其自由裁量权。与此同时，美国还建立了多部门分工协作的“长臂管辖”执行体系。美国国务院、财政部、商务部等部门各司其职、相互配合，被赋予了冻结资产、拟定被制裁个人与实体名单、审查和发放许可证等执法权。此外，美国政府还通过控制SWIFT、CHIPS这两大跨境资金支付清算系统为经济制裁执法提供支撑。

根据美国财政部报告，截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项。其数量之多、花样之繁，令人震惊。法国国际关系和战略研究院研究员阿里·拉伊迪在《隐秘战争》一书中一针见血地指出，美国通过“长臂管辖”堂而皇之地对任何国家施压，无论盟国还是敌国，完全是“只手遮天”。

美国滥施“长臂管辖”，冲击多边主义国际秩序。美国在联合国框架之外频繁实施单边制裁措施，仅在2021年，美国财政部、商务部等部门就针对2000多个实体实施了各类制裁。安理会的制裁功能因此受到冲击，严重影响其维持国际和平与安全的正常运转。美国罔顾其“301”措施已被世界贸易组织争端解决机构裁定为违反国际法，继续对来自中国和其他国家的进口产品发起各类单边性质的“301调查”，并维持现有的“301”关税措施，破坏了多边贸易体制历经多轮艰难谈判所达成的关税减让成果，公然践踏多边贸易体制宗旨和精神，损害多边贸易体制运作基石。

美国滥施“长臂管辖”，对他国经济主权构成严重威胁。迄今，美国“长臂管辖”已涉及中国、俄罗斯、伊朗、叙利亚、朝鲜、古巴等多个国家。即使是在新冠疫情全球蔓延期间，美国政府仍顽固坚持对伊朗、叙利亚等国实施单边制裁，导致被制裁国家难以及时获得抗击疫情需要的医疗物资。美国连其盟友国家也不放过，法国、英国、德国、日本等国的许多企业都沦为其“长臂管辖”的“盘中餐”，德国德意志银行、法国阿尔斯通等受害者的故事在全球业界广为流传。法国《回声报》指出，“长臂管辖”已成美国经济战的一种武器。

美国滥施“长臂管辖”，干扰国际贸易秩序，破坏全球贸易正常供应链，损害别国企业利益。只要实体行为与美国发生所谓“最低限度联系”，“长臂”随时可能到达。随着美国“长臂”肆意乱伸，德国、法国、意大利等欧洲公司被处以巨额罚款或遭致命打击。为了围猎竞争企业，美国“长臂管辖”层层加码，从美国国内拓展到全球范围，从美国商品延伸到采用美国技术和设备生产的商品。如此对国际商业交易和竞争横加干涉，彻底背离其长期自我标榜的自由主义市场经济理念。

美国滥施“长臂管辖”，正在反噬自身。为抗衡美国“长臂”，一些国家在完善自身法律的同时，也在多边场合对美国发起反击。欧盟于1996年通过了《阻断法案》，以立法的形式阻断美国“长臂管辖”措施在欧盟境内的效果。此外，欧盟还在联合国大会、安理会、世贸组织等国际机构提出提案和发起倡议，呼吁国际社会关注美国“长臂管辖”的危害性。美国制裁成瘾、霸凌成性引发国际社会日益强烈不满，美国“长臂管辖”的任性妄为终将损人害己。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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