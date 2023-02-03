新华社马里加奥2月3日电（刘宾 谢继青）应联合国驻马里综合稳定特派团（马里稳定团）东战区和当地政府邀请，中国第十批赴马里维和医疗分队2日前往加奥市兰德学校开展义务诊疗活动。

兰德学校现有在校学生450余名，紧邻难民营，卫生环境恶劣，医疗基础薄弱。中国维和医疗分队整合呼吸、消化、妇儿及防疫、检验等多学科医护力量，派出16人专家团队，针对季节性流行病、传染病和学生群体常见病、多发病，为学校师生开展义务诊疗。

“感谢中国医生的细心诊疗，我一定要好好学习他们高超的医疗技术。”穿梭于各诊台观摩学习的校医穆桑兴奋地说。

中国维和医疗分队当天还向学校捐赠了食物、药品、卫生防疫及学习用品等物资。诊疗间隙，中国专家团队还考察了校医院运行情况，对校医进行现场教学指导。

医疗分队队长许林表示，“授人以鱼不如授人以渔。”此次安排各学科骨干现场示教、技术帮带，为提升当地民众卫生诊疗条件贡献力量。

校方对中国维和医疗分队的义诊和捐赠深表感谢，对医疗专家的现场帮带指导高度赞扬。马里稳定团东战区司令帕塔克将军参加了义诊活动，并给予高度肯定。

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