人民网北京2月3日电 （蔡海若）2月3日，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）以线上线下方式举办2023年中国国际进口博览会新春团拜会，向广大进博会参与方致以新春祝福，并通报第六届进博会筹备情况。

进博会参展商、采购商、交易团、境内外组展机构、合作伙伴、虹桥论坛会员代表等数百位嘉宾相聚云端，共话进博。会上还公布了第六届进博会首批206家参展商名单。

2月3日，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）以线上线下方式举办2023年中国国际进口博览会新春团拜会。进博局供图

中国国际进口博览局党委书记、副局长，国家会展中心（上海）董事长孙成海在活动致辞中表示，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，第六届进博会将于11月5至10日在上海全面线下举办。

孙成海表示，目前国家展、虹桥论坛、企业展等各板块筹备工作稳步有序推进。已有500余家企业签约参展，展览面积超过20万平方米。第六届进博会将积极创新筹办思路，继续书写开放、合作、创新、共赢的新篇章，为广大展客商深化务实合作搭建有效平台。

中国国际进口博览局副局长，国家会展中心（上海）党委书记、副总裁刘福学通报了第六届进博会策展办展亮点和创新举措。

刘福学表示，第六届进博会将加强境内外路演，积极设计丰富多彩、有吸引力的活动，为广大展客商创造更多面对面交流互动机会；织牢织密合作网，为广大中小企业参展提供更多可能；坚持综合性组展、专业化办展，重点打造创新孵化专区，着力优化能源低碳及环保技术、人工智能、农作物种业等专区，积极筹划光学打印专区；深化精准招商，利用大数据实现展客商精准匹配；办好“进博会走进地方”系列活动，鼓励更多地方在进博会期间整合资源，高质量举办招商引资等配套活动，推动“展商变投资商”；持续推进落实国家出台的各项支持政策，提升各项服务保障和参展参会便利化水平。

会上，进博会战略合作伙伴中国银行交易银行部总经理王晓，企业代表耐克集团副总裁、耐克大中华区总经理董炜，境外组展机构代表瑞士中心集团首席执行官肖振，展览合作伙伴代表中国机电产品进出口商会秘书长郭奎龙分别发言，分享了参与历届进博会的体会与对第六届进博会的期待。

国家会展中心（上海）总裁宁风，国家会展中心（上海）总裁助理宋尚哲、章伟民出席活动。

(责编：苏缨翔、刘慧)