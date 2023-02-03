新华社东京2月3日电（记者姜俏梅）由日本奈良县政府和清华大学共同举办的“跨越两国的审美：日本与中国汉唐时期文化交流”特展研讨会2日在东京举行。双方与会人员共同回顾了特展举办的经过及成果，期待未来加强合作，进一步活跃中日文化交流。

奈良县知事荒井正吾在研讨会上表示，日中交流对日本来说意义重大。通过文物可以了解到，奈良时代的中国是世界文明交汇地，当时日本作为周边国家得到各种恩惠，对中国唯有敬佩和感激。奈良拥有珍贵文物及悠久的日中交流史，愿为促进世界对中国的了解做出贡献。

清华大学副校长王宏伟发表视频致辞说，此次特展是促进两国艺术、历史和文化交流的里程碑。希望双方继续加强合作，通过文物交流促进两国文化交流互鉴，共同努力构建契合新时代要求的中日关系。

中国驻日本大使馆公使衔参赞陈诤致辞说，包括文化交流在内的民间交流是中日关系发展的宝贵财富，在两国关系恢复和发展中发挥了重要作用。今年是中日和平友好条约缔结45周年，期待双方能以此为契机开展包括文化交流在内的各领域交流，加深两国民众间的信赖关系。

研讨会上，奈良县立橿原考古学研究所主任研究员坂靖汇报了特展成果。清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞发表主题演讲，介绍策展思路、布展设计、展品以及所取得的社会效果。研讨会最后，荒井与另外两位日本嘉宾就“探索日中交流原点”主题展开讨论。

为纪念中日邦交正常化50周年，“跨越两国的审美：日本与中国汉唐时期文化交流”特展于2022年9月24日至12月4日在北京举办，展览吸引现场观众逾1.6万人次，线上观众23.3万人次。展览期间还举办了9场系列学术讲座。

(责编：苏缨翔、刘慧)