王一晨

2023年1月11日，日美外长防长“2+2”会议召开。会后两国发表联合声明，宣布加强日美同盟，并恶意指责中国，炒作涉华问题。当前，百年未有之大变局与疫后复苏叠加，国际社会最需要的是团结合作，地区最希望的是和平稳定。然而，日美两国打着“自由开放的印太”旗号，实际上却打造了一个排他小圈子，严重违反国际关系基本准则，影响亚太稳定，造成分歧和对抗。

在这份联合声明中，日本和美国再次污蔑中国，以所谓“规则和秩序的缔造者”自居，称他们将“为自己的利益重塑国际秩序”。这恰恰是冷战思维和意识形态偏见根深蒂固的表现，是从狭隘的地缘政治角度搞集团政治，假借“国际秩序”名义，在地区和世界之间制造冲突和分裂。毫不夸张地说，这就是“颠倒黑白”。

国际社会普遍认为，世界反法西斯战争胜利奠定了当前的世界体系和国际秩序。日本犯下累累战争罪行，不仅不正确反思侵略历史，反而夸大周边安全威胁，借日美同盟为军事扩张松绑，为摆脱战后束缚制造借口。这实质上是对战后国际秩序的挑衅。

当今世界只有一个国际体系，即以联合国为核心的国际体系。中国遵守以联合国宪章为基础、为各国所广泛承认的国际关系基本准则，而不是某些国家制定的“小圈子准则”。作为负责任大国，中国始终奉行独立自主的和平外交政策，坚定不移做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。全球发展倡议和全球安全倡议是中国维护国际秩序的智慧和方案，着眼于全世界特别是发展中国家的发展与安全。

此次日美“2+2”联合声明还粗暴干涉中国内政。“互不干涉内政”是中国和平共处五项原则的组成部分，1955年的万隆会议、上世纪60年代的不结盟运动、70年代的联大宣言均把和平共处五项原则包括在内。中方一贯主张主权和领土完整不容侵犯，尊重彼此核心利益。各国政府和人民应携手合作，共同应对，依法行使自身权利。不能以“基于规则的自由开放国际秩序”为幌子，歪曲国际法，侵犯他国合法权益，破坏和平。

2022年是中日邦交正常化50周年。在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议期间，中日双方一致同意，保持高层交往和对话沟通，增进政治互信，推进务实合作，扩大人文交流，加强国际地区事务协调合作，共同致力于构建契合新时代要求的稳定和建设性的中日关系。

当前，世界进入新的动荡变革时期，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全也不能通过分裂对抗来实现。2023年是中日和平友好条约缔结45周年。45年前，两国前辈承诺肩负维护地区和平稳定的责任。站在新起点上，日方应按照中日四个政治文件原则和相关共识，有效管控矛盾对抗，防止两国关系大局受到干扰，维护两国关系的政治基础。中日两国要珍惜和平稳定，共同谋求团结合作与发展繁荣。

（作者是中国社会科学院日本研究所助理研究员）

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