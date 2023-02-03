新华网曼谷2月3日电（记者 王腾）泰国上议院与泰国农业大学孔子学院1日重启因新冠疫情暂停的“议员汉语培训项目”。泰国上议院第二副议长素帕猜 宋乍仑、泰国农业大学孔子学院中方院长高惠敏等出席开学典礼。

泰国上议院秘书处与泰国农业大学孔子学院于2017年签署汉语培训合作备忘录，该培训旨在增进议员汉语水平和对中国文化的了解。2020年，“议员汉语培训项目”因疫情中止，此次重启线下汉语培训项目，共有14名议员和上议院委员会专家报名学习。

2月1日，泰国农业大学孔子学院教师（中）在泰国上议院教授汉语。（王腾 摄）

泰国上议院第二副议长素帕猜 宋乍仑说：“汉语培训项目开办几年来，议员们的汉语水平有不同程度的进步，希望该项目的重启，会继续促进中泰友谊的发展，使两国关系更加密切。”

疫情期间，泰国农业大学孔子学院与上议院秘书处共同开发录制了“看视频学汉语”课程，以短视频形式继续为议员们提供汉语学习支持，帮助议员们“停课不停学”。

泰国农业大学孔子学院中方院长高惠敏说：“‘议员汉语培训项目’不仅涵盖语言教学，也会根据议员们的学习需求，适当开展传统服饰展示、中文歌曲教学等中国文化体验活动，让议员们在学习汉语的同时，了解中国文化、增进思想沟通。”

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