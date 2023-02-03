新华社伦敦2月2日电 特写：英国社交媒体达人分享中国美食“舌尖之旅”

新华社记者杜鹃 许凤

打光、拍照、录视频、闻气味、尝鲜味……当毛血旺、辣子鸡、重庆小面等一道道菜肴摆上餐桌时，年轻的美食博主们争先恐后地用各种形式记录下对中国美食的理解与感受，并与社交媒体平台的网友们分享“舌尖之旅”。

2日，“寻味英伦 品味重庆”中华美食文化海外推广体验活动在伦敦一家重庆餐厅举行。作为英国“欢乐春节”系列活动之一，此次体验活动邀请伦敦4家重庆餐厅厨师现场制作招牌菜，不仅吸引了英国食客，也聚集了一批乐于体验中国美食文化、讲述中国美食故事的英国社交媒体达人。

在社交媒体“照片墙”有4万多粉丝的美食博主丹尼尔对辣子鸡等重庆菜赞不绝口。他多年前曾在中国“深度游”三周，到访了桂林、北京、上海等城市，但对麻辣口味情有独钟。丹尼尔告诉新华社记者，他非常喜欢中国饮食文化，尤其热衷感受春节时亲朋好友围坐一桌、分享美食的气氛。

伦敦美食记者阿米拉·阿拉斯特说，来自伊朗的她常在社交媒体展示中东美食，这次将借助探访重庆美食的活动向粉丝们介绍中国的精美菜肴。本次活动主持人、英国青年约翰说，他曾在中国工作多年，非常期待早日回到重庆，“很想念那里的火锅”。

“寻味英伦 品味重庆”中华美食文化海外推广体验活动1月启动并得到重庆市人民政府新闻办公室、中国驻伦敦旅游办事处支持，先期邀请了海外网友寻找身边的重庆餐厅并在社交媒体分享相关短视频和图片。

美食博主美华几天前探访了伦敦的重庆餐厅并录制厨师烹饪视频，向粉丝们揭秘中国美食的制作过程，激发了海外网友体验重庆菜、探索中国美食之旅的兴趣。有网友回复：“我一定要去重庆！”还有网友说：“这段视频和这道菜看起来都很‘火’。”美华2日在接受新华社记者采访时说，她父亲来自中国香港，她从小爱吃粤菜，但最近迷恋尝试和研究其他菜系，因为“中国美食种类繁多”。

2日的线下体验活动与重庆进行了直播连线，实现两地共享麻、辣、鲜、香的味蕾盛宴。在重庆活动现场担当主持的英籍记者詹姆斯·亚历山大表示，他最希望的是“让全世界更多人能够体验到重庆美食的美妙之处”。

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