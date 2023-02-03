新华社法兰克福2月2日电（国际观察）欧洲央行继续大幅加息 短期或加大经济下行压力

新华社记者单玮怡

欧洲央行2日宣布将欧元区三大关键利率均上调50个基点，并重申将维持资产负债表缩减规模，继续保持货币紧缩步伐。分析人士认为，欧洲央行持续大幅加息虽有助于遏制通胀攀升，但同时将抬高借贷成本，抑制经济活动，欧元区经济短期内恐将表现疲软。

欧盟统计局初步统计数据显示，受能源价格下降影响，欧元区1月通胀率按年率计算为8.5%，低于去年12月的9.2%，连续3个月放缓。

欧洲央行表示，欧元区最新通胀数据远高于欧洲央行2%的中期通胀目标，而且剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率持续上升，说明价格压力仍然较大。

欧洲央行行长拉加德说，虽然全球供应紧张正在逐步缓解，但推高欧元区通胀的潜在因素仍未消除，因此欧洲央行还将维持紧缩步伐，计划在3月的货币政策会议上继续加息50个基点，在后续会议上也可能维持紧缩步伐，避免通胀预期持续上升。

欧洲经济研究中心经济学家弗里德里希·海涅曼指出，1月欧元区核心通胀率仍高达5.2%，多数欧洲央行管理委员会成员认为，应在核心通胀率大幅下降后再停止加息。

德国工商大会副总经理阿希姆·德克斯表示，对于企业和消费者而言，通胀形势乍看起来已有所缓解，但“核心通胀率继续上升，说明对抗通胀的斗争还远未结束，欧洲央行加息不可避免”。

此前一天，美国联邦储备委员会宣布加息25个基点，开始放缓收紧货币政策的步伐。由于欧洲央行此次加息幅度更大，导致美欧之间利差缩小，欧元汇率走强。2日当天，欧元对美元的市场汇率一度突破1比1.1。

分析人士认为，欧元汇率上升有助于欧洲央行对抗通胀。商业内幕网站德国版刊文称，欧元走强使得欧元区进口的大部分产品尤其是能源产品价格更低，有助于遏制通胀。

对于欧元区的企业和家庭来说，其借贷成本却随着加息而水涨船高。欧洲央行1月31日公布的银行贷款调查显示，随着央行连续几次大幅加息，欧元区银行正在大幅提高各类贷款标准，对企业信贷标准的收紧程度达到欧债危机以来最高水平。

参与调查的多家银行表示，欧元区总体利率水平上升遏制了贷款需求，在去年第四季度，企业贷款、家庭住房和消费贷款需求均明显下降，预计今年一季度下降趋势还将维持。

拉加德表示，去年下半年以来，欧元区经济增速明显放缓，短期内还将保持疲软。不过，欧元区经济弹性比预期更高，有望在未来几个季度内恢复活力。

彭博社经济部经济学家认为，欧洲央行货币政策可能对2023年欧元区经济走向起着决定性作用。随着欧洲央行利率预期上升，彭博社下调了对今年下半年欧元区经济的增速预期。

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