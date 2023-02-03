人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧洲央行继续大幅加息 短期或加大经济下行压力

2023年02月03日15:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社法兰克福2月2日电（国际观察）欧洲央行继续大幅加息 短期或加大经济下行压力

　　新华社记者单玮怡

　　欧洲央行2日宣布将欧元区三大关键利率均上调50个基点，并重申将维持资产负债表缩减规模，继续保持货币紧缩步伐。分析人士认为，欧洲央行持续大幅加息虽有助于遏制通胀攀升，但同时将抬高借贷成本，抑制经济活动，欧元区经济短期内恐将表现疲软。

　　欧盟统计局初步统计数据显示，受能源价格下降影响，欧元区1月通胀率按年率计算为8.5%，低于去年12月的9.2%，连续3个月放缓。

　　欧洲央行表示，欧元区最新通胀数据远高于欧洲央行2%的中期通胀目标，而且剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率持续上升，说明价格压力仍然较大。

　　欧洲央行行长拉加德说，虽然全球供应紧张正在逐步缓解，但推高欧元区通胀的潜在因素仍未消除，因此欧洲央行还将维持紧缩步伐，计划在3月的货币政策会议上继续加息50个基点，在后续会议上也可能维持紧缩步伐，避免通胀预期持续上升。

　　欧洲经济研究中心经济学家弗里德里希·海涅曼指出，1月欧元区核心通胀率仍高达5.2%，多数欧洲央行管理委员会成员认为，应在核心通胀率大幅下降后再停止加息。

　　德国工商大会副总经理阿希姆·德克斯表示，对于企业和消费者而言，通胀形势乍看起来已有所缓解，但“核心通胀率继续上升，说明对抗通胀的斗争还远未结束，欧洲央行加息不可避免”。

　　此前一天，美国联邦储备委员会宣布加息25个基点，开始放缓收紧货币政策的步伐。由于欧洲央行此次加息幅度更大，导致美欧之间利差缩小，欧元汇率走强。2日当天，欧元对美元的市场汇率一度突破1比1.1。

　　分析人士认为，欧元汇率上升有助于欧洲央行对抗通胀。商业内幕网站德国版刊文称，欧元走强使得欧元区进口的大部分产品尤其是能源产品价格更低，有助于遏制通胀。

　　对于欧元区的企业和家庭来说，其借贷成本却随着加息而水涨船高。欧洲央行1月31日公布的银行贷款调查显示，随着央行连续几次大幅加息，欧元区银行正在大幅提高各类贷款标准，对企业信贷标准的收紧程度达到欧债危机以来最高水平。

　　参与调查的多家银行表示，欧元区总体利率水平上升遏制了贷款需求，在去年第四季度，企业贷款、家庭住房和消费贷款需求均明显下降，预计今年一季度下降趋势还将维持。

　　拉加德表示，去年下半年以来，欧元区经济增速明显放缓，短期内还将保持疲软。不过，欧元区经济弹性比预期更高，有望在未来几个季度内恢复活力。

　　彭博社经济部经济学家认为，欧洲央行货币政策可能对2023年欧元区经济走向起着决定性作用。随着欧洲央行利率预期上升，彭博社下调了对今年下半年欧元区经济的增速预期。

(责编：崔越、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部