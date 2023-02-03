2月1日，赵江平大使陪同布隆迪总统恩达伊施米耶考察位于布班扎省的一处丘陵杂交水稻试验田，布班扎省省长尼基吉玛纳、布合作社促进司长恩达伊克基、使馆经商参赞肖国风、中国援布隆迪高级农业专家组组长杨华德等参加上述活动。

恩达伊施米耶总统亲自下田与农户一起播撒化肥，并认真听取了杨华德组长对项目的详细介绍, 这是首个在布隆迪丘陵地区进行杂交水稻种植实验的试验田，由中国援布隆迪高级农业专家组提供技术指导，将为在布隆迪丘陵地区推广杂交水稻种植新技术提供成功经验。

赵江平大使介绍了两国农业合作取得的成果，并表示第五期农业技术合作自2020年实施以来，中国援布隆迪高级农业专家组克服疫情形势严峻、当地物资短缺等困难，切实履行了两国元首通话指示精神，帮助布隆迪向着实现粮食安全和脱贫目标努力，为中布农业合作做出了重要贡献。在今后的合作中，中方将继续扩大在布示范村数量，新增玉米、食用菌等品种的农业示范项目，继续扩大在布隆迪青年中培养“致富带头人”的规模，助力布政府实现“人人有饭吃，人人有所蓄”的目标。

布隆迪总统恩达伊施米耶表示，农业是所有国家的发展之本，水稻则是布隆迪农业发展的基础，中国的成功经验值得借鉴。这是布隆迪首次尝试在丘陵地区种植杂交水稻。在中国专家的帮助下，相信布隆迪能尽快实现“人人有饭吃”的目标。恩达伊施米耶对援布隆迪专家组的帮助表示感谢，并希望能够扩大中布农业合作。他还号召布隆迪广大群众利用好新方法、新技术，积极地开垦农地，提高粮食产量，与贫穷与饥饿做斗争。

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