图为共建孔子学院现场。瓜达拉哈拉大学孔子学院供图

人民网墨西哥城1月31日电 （记者彭敏、谢佳宁）1月30日，墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉大学与北京城市学院共建的的孔子学院正式挂牌，并于瓜达拉哈拉大学MUSA美术馆举行了隆重的开幕仪式。瓜达拉哈拉大学以及北京城市学院的两校领导出席了仪式，中国驻墨西哥大使馆以及墨西哥国立自治大学代表受邀出席本次活动。瓜达拉哈拉大学校长里卡多·比亚努爱瓦·罗梅利和北京城市学院校委会主席曾玉红以及中国驻墨西哥大使馆教育专员吴小燕分别发表致辞。

瓜达拉哈拉大学与北京城市学院自2018年以来开展校级交流，双方积极探索合作，每年开展奖学金交换生项目。在中国国际中文教育基金会、中外语言交流合作中心、中国驻墨西哥使馆的大力支持下，经过双方协议共建孔子学院。瓜达拉哈拉大学孔子学院的成立将会促进哈利斯科州当地和墨西哥西部地区的汉语教育和中国文化的传播，其自2022年9月以来在瓜大附属高中开设的第一期汉语课程结束后，120名学生全部以优异成绩通过了汉语水平考试（HSK）一级。

瓜达拉哈拉大学孔子学院是墨西哥成立的第六所孔院，也是该国西部地区唯一的一所。瓜达拉哈拉大学与北京城市学院未来将会以孔院为纽带，展开更加深入的校级和校企合作。

图为舞龙舞狮现场。瓜达拉哈拉大学孔子学院供图

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