新华社北京2月2日电 据美国网络媒体《政治报》2月1日报道，总统约瑟夫·拜登有意重组其经济顾问团队，以避免经济可能出现的衰退干扰其2024年竞选连任。

报道称，美国联邦储备委员会副主席莱尔·布雷纳德可能接替布赖恩·迪斯出任国家经济委员会主任，拜登长期密友贾里德·伯恩斯坦将接替塞西莉亚·劳斯出任白宫经济顾问委员会主席。

此前，拜登已选定杰弗里·津茨接任白宫办公厅主任。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

拜登重组经济团队恰逢美国经济“关键时刻”。美联储正放缓加息步伐，美国就业市场形势总体看好。不过，美联储政策能否引导美国经济“软着陆”依然存在高度不确定性。

《政治报》报道分析，另一考虑因素是为应对共和党就提高联邦政府债务上限的发难。津茨虽然擅长管理和解决问题，但不热衷幕后政治交易。而布雷纳德和伯恩斯坦持中间政治立场，与国会联系深厚，既让华尔街投资人满意，必要时也不排斥与共和党人达成妥协。

拜登尚未宣布布雷纳德和伯恩斯坦的任命。消息人士指此事基本敲定，也有人说仍有其他人员备选。

虽然拜登至今并未正式宣布自己会参加2024年总统选举，外界普遍预期他会寻求连任。（海洋）

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