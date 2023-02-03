中非合作项目“万村通”，旨在让非洲国家1万个村庄收看到卫星数字电视。经过多年不懈努力，这个规模宏大的项目正在接近实现既定目标，为千万非洲民众打开了解外界信息的窗口。

截至2022年12月，“万村通”项目已顺利完成非洲21个国家的建设工作，覆盖非洲9512个村落，直接受益家庭超过19万户，实现覆盖的民众近千万。项目实施以来，谱写了一幕幕中非人文交流的佳话，无数动人的暖心故事层出不穷。

“我们可以免费收看到世界杯球赛！”

2015年12月，为推进中非全面战略合作伙伴关系建设，中国政府提出愿同非方重点实施“十大合作计划”，其中人文合作计划中提出“为非洲1万个村落实施收看卫星电视项目”。

去年1月9日至2月6日，非洲杯足球赛在喀麦隆举行。在喀麦隆的第汝那村，看比赛成为酷爱足球的恩东戈每日劳作后最期待的时刻。

“以前想看比赛很不容易。”恩东戈说，因为家里没有电视，以往每逢有重大比赛，他都要前往一公里外的镇上酒吧观看。随着“万村通”项目在非洲的实施，情况有了改变，恩东戈居住的第汝那村也拥有了电视机和配套设施。

在喀麦隆队4-1战胜对手晋级第二轮时，恩东戈和几名村民兴奋地跳起来，互相拥抱。“喀麦隆队今晚的表现太好了，我太高兴了，更高兴的是，投影电视信号好，画面质量高，观看体验没打折扣。”恩东戈说。

卡塔尔世界杯期间，不少肯尼亚球迷也通过中国企业的直播卫星网络观看了球赛，偏远地区村民通过“万村通”项目接入的卫星数字电视信号第一次观看到清晰赛事。

世界杯淘汰赛阶段，在内罗毕家中观看比赛的肯尼亚青年提马塞与球友们一起见证了非洲足球历史性的突破：摩洛哥队击败葡萄牙队，成为历史上第一支晋级世界杯四强的非洲球队。“我真的太激动了，我相信整个非洲都在为他们欢呼！”他指了指电视下方的机顶盒：“多亏了（中国企业）四达时代，我们可以免费收看到世界杯球赛！”

“当我们有了‘眼睛’之后，人民也就有了了解世界和改变家园的工具”

“万村通”项目带来的不仅是娱乐和放松，更是非洲偏远地区人民开眼看世界的重要窗口。

布隆迪“万村通”项目实施方四达时代布隆迪传媒公司的业务员让·马里参与了该国第二批村庄的项目安装任务。他还记得，设备安装启用时，荧幕上亮起节目的一瞬间，最吸引人的是所有村民脸上洋溢的喜悦之情。直到安装任务结束后，安装团队还能收到来自受援家庭打来的电话，说他们在电视上看到了布隆迪国家电视台，也关注到一些健康、农业、畜牧业及中国文化相关的信息。

最令人印象深刻的是HATUNGIMANA先生，他是一个行动派，通过“万村通”卫星电视观看了一档现代养猪业的节目后，就立即学习建造了同款小屋，养了数头小猪崽。

2022年10月31日在布隆迪布琼布拉乡村省穆蒂姆布齐一村庄拍摄的村民和卫星电视接收器。新华社记者 董江辉 摄

“通过卫星电视，每个人都可以了解到世界每天正在发生的事情。看到很多人的生活因此改变，我真心地祝愿布中合作越来越好。”让·马里说道。

另一位四达时代的非洲本地员工埃米尔也说到，“信息闭塞一直是限制布隆迪人民开眼看世界的重要阻碍。当我们有了‘眼睛’之后，人民也就有了了解世界和改变家园的工具，可以了解到更加先进的发展技术和发展模式。”

“我要变成一只白色的鸽子，出去翱翔”

可能很难想象，“万村通”项目让很多非洲孩童第一次“触电、触网”。通过一台台小小的电视屏幕，透着懵懂眼神的弱小身躯逐渐成长为建设国家的未来力量。

2021年11月22日，在塞内加尔达喀尔近郊的辛迪亚小学，同学们课间坐在教室的地毯上观看投影播放的动画片。新华社记者 李琰 摄

在莫桑比克的马拉夸内村的第一小学，学校里的师生们为了表达感激之情写下了如下的歌词，“谢谢亲爱的中国，你们给我们带来了数字电视，让我们了解外面的世界，我感觉我要变成一只白色的鸽子，出去翱翔”。

赞比亚乌姆毕村学校在安装万村通设备后，许多辍学已久的孩子回到学校，校长瓦姆安迪拉非常感谢中国，感谢“万村通”。

在非洲维多利亚湖沿岸的乌干达瓦噶盖乡村诊所附近坐落着一座名为圣卢克-恩昆巴的小学，教室屋顶上安装着引人注目的橙色圆形电视卫星天线。副校长丽贝卡·纳穆西西强调，考虑到当地缺电现状，“万村通”项目还特意为学校安装了太阳能投影仪及配套设施，师生们现在可以收看教育类电视节目和资讯，这让教学变得更加轻松。

“它简化了老师的工作，学生也能更清楚地了解老师的授课内容。”纳穆西西说，有了投影仪作为展示教具后，老师不用再在黑板上花较长时间进行图像绘制。

“我们获益很多，不仅赚了钱，改善了生活，还学到了新本领”

“万村通”不仅让村民“通”世界，项目的实施还为当地培养广播电视节目人才，使他们掌握卫星电视的业务知识、安装和售后服务技能，不仅为项目后续运营提供人力保障，也为非洲地区提供了就业机会，促进相关产业的发展。

布隆迪的布班扎省，是“万村通”项目第二批村落的重点建设地区。在这里，许多本地村民因为“万村通”项目找到了合适而稳定的工作。埃德蒙便是其中之一。埃德蒙出身农村，家庭经济拮据，虽具备一定的电视机安装维修知识，却未能找到合适的工作。四达时代本地员工埃米尔某次下乡时，偶然发现这个小伙子既有工作能力，还十分敬业。于是，将其聘为公司的本地技术人员。

这份稳定的工作意味着埃德蒙再也不用四处奔波找活儿干了。有一次，埃米尔打趣道：“如果现在让你去其他公司工作，你愿意吗？”“开什么玩笑！”埃德蒙说到，“四达时代给了我稳定的工作，让我有能力来养活家庭，说什么也不会去别的地方。”

三十几岁的洛朗·巴拉入职四达时代也有5年光景，经过专业培训的他经常穿梭于当地村庄，为项目运营提供技术支持，如今已成长为一名区域经理。“我们喀麦隆年轻人获益很多，不仅赚了钱，改善了生活，还学到了新本领。”

策划：杨定都

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编辑：朱梦娜 刘钟灵

文字来源：新华社、环球网

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