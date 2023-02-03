新华社仰光2月2日电（记者张东强）缅甸国家管理委员会2日晚发布命令，宣布在全国多个地区实施军事管制。

命令说，为更有效地实施安全、法治和地区和平工作，根据现行宪法相关条款在全国多个地区实施军事管制，由地方军事长官负责行使行政和司法权力。这些地区涉及实皆省、钦邦等4个省和4个邦的37个镇。

2021年3月以来，缅甸国家管理委员会在仰光省、曼德勒省和钦邦等的多个地区实施军事管制。

1日，缅甸国防和安全委员会宣布依据现行宪法相关条款再次延长全国紧急状态6个月，将国家各项职责移交给国家管理委员会主席、国防军总司令。缅甸国家管理委员会当晚发布命令，敏昂莱继续担任国家管理委员会主席和国家总理；组建国家管理委员会中央顾问机构。

2021年2月，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及全国民主联盟部分高级官员被军方扣押。缅甸临时总统敏瑞发布命令，宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力移交给国防军总司令敏昂莱。国防军总司令部随后成立国家管理委员会，敏昂莱出任委员会主席。缅甸国防和安全委员会分别于2022年1月31日和7月31日宣布延长全国紧急状态6个月。

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