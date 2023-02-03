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以色列外长访问苏丹 两国年内或签关系正常化协议

2023年02月03日08:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗2月2日电 （记者黄培昭）据《以色列时报》2月2日报道，苏丹当局证实，以色列新任外交部长埃利·科亨当天率团访问了苏丹首都喀土穆，并在喀土穆会见了苏丹主权委员会主席布尔汉。根据苏丹主权委员会的声明，两人讨论了两国之间“如何建立富有成效的关系”，以及在安全、农业、能源、卫生、水和教育方面的“合作前景”。

科亨结束访问喀土穆后当天返回以色列，他在特拉维夫举行的新闻发布会上说，以色列计划“今年晚些时候与苏丹签署关系正常化协议”。科亨指出，他当天对苏丹进行了“历史性的外交访问”，与苏丹主权委员会主席布尔汉会面，并与苏丹方面敲定了协议文本。正式的签署仪式预计将在苏丹主权委员会将权力移交给民选政府后举行。

苏丹主权委员会的一份声明说，在与科亨的会谈中，苏丹领导人还谈到需要实现“以色列和巴勒斯坦人民之间的稳定”。苏丹外交部随后表示，双方同意推进关系正常化。

以色列媒体报道说，2020年，在美国撮合下，苏丹和以色列宣布同意实现关系正常化，但两国至今仍未正式签署关系正常化协议。不过，两国私下同意，将共同采取措施，使苏丹成为继阿联酋、巴林和摩洛哥之后，又一个与以色列实现关系正常化的阿拉伯国家。

科亨的喀土穆之行，是以色列外长首次正式访问苏丹。此前，科亨曾在2021年1月担任以色列情报部长时访问过苏丹，这使他当时成为在两国同意实现关系正常化后，第一位踏访苏丹的以色列部长。

(责编：刘叶婷、常红)

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