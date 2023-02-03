新华社圣保罗2月2日电（记者陈昊佺）巴西圣保罗州州长德弗雷塔斯1日表示，巴西和中国的合作符合当下世界绿色发展转型潮流，相信继续深化与华合作可为圣保罗州城市智慧化、能源清洁化转型提供巨大机遇。

德弗雷塔斯当天在与中国驻圣保罗总领事陈佩洁会谈时说，圣保罗州高度重视发展对华关系，期待进一步深化双方在清洁能源、交通物流、基建、可持续发展等领域合作，将为中资企业来圣保罗投资研究更多优惠政策；愿学习借鉴中国在教育方面的成功经验，鼓励青年学习汉语；加强公共安全领域合作。德弗雷塔斯同时高度评价双方在经贸务实合作、人文交流、团结抗疫等方面的亮眼成果以及中国企业和华侨华人为圣保罗州社会经济发展作出的重要贡献。

陈佩洁表示，圣保罗州与华友好合作始终走在前列，为促进中巴关系发展发挥重要作用。多年来双方延续友好传统，务实合作成果丰硕，人文交流密切，人民情谊深厚。中国科兴公司与圣保罗布坦坦研究所合作研发新冠疫苗、在该州成功开展大规模疫苗接种计划是双方守望相助、共克时艰的生动实践。陈佩洁特别谈到对在圣保罗州中国公民安全的关切，期待与州政府包括军警部门进一步协作配合，切实维护在圣保罗州中国公民的人身安全和合法权益。

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