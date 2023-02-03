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芬兰总理表示坚持与瑞典共同加入北约

2023年02月03日08:20 | 来源：新华网
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新华社斯德哥尔摩2月2日电（记者和苗）芬兰总理马林2日在瑞典首都斯德哥尔摩表示，芬兰决定坚持与瑞典共同加入北约。

瑞典首相克里斯特松当天与到访的马林举行会晤，双方讨论了两国加入北约、瑞典担任欧盟轮值主席国和安全形势等问题。马林在随后与克里斯特松举行的联合记者会上说，“去年春天我们开始了申请加入北约的共同道路，这一旅程我们必须像开始时一样携手并进”，芬兰和瑞典共同加入北约符合各方利益。

据瑞典电视台当天报道，芬兰一项最新民意调查结果显示，大多数芬兰人表示已准备好“单独加入北约，而不同瑞典一道”。

由于瑞典近日发生针对土耳其的示威活动，土耳其照会瑞典大使，就示威活动提出抗议，并取消了瑞典国防大臣访问土耳其的计划。原定于2月举行的土耳其、瑞典和芬兰三方关于瑞典和芬兰加入北约的会谈“无限期推迟”。土耳其总统埃尔多安2月1日说，土耳其对芬兰加入北约持积极态度，而对瑞典则不是。

2022年7月5日，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书，正式启动北约北扩进程。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入。

(责编：崔越、高歌)

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