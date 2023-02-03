当地时间2月2日，叙利亚外交部召开新闻发布会，拒绝承认禁化武组织关于杜马镇相关事件的报告。人民网记者 薛丹摄

人民网大马士革2月3日电 （记者薛丹）“叙利亚不会承认禁止化学武器组织（OPCW）调查和鉴定小组发布的调查报告，因为报告结论是在美国等西方国家施压下得出的。”当地时间2月2日，叙利亚外交部召开新闻发布会，叙常驻禁止化学武器组织代表米拉德·阿提亚在会上对关于“2018年4月7日叙利亚军队涉嫌在杜马镇使用化武”的相关报告予以否认。

1月27日，禁止化学武器组织发布报告指出：有合理理由相信叙利亚空军是2018年4月7日在叙利亚杜马镇发生的化学武器袭击事件的肇事者。报告发布后，叙利亚外交部当即发表声明表示坚决反对。

米拉德·阿提亚在发布会上介绍，叙利亚于2013年加入《禁止化学武器公约》（CWC），并在六个月时间内销毁了其全部化学武器库存，得到了联合国和禁止化学武器组织的证实。他指出，叙利亚政府始终坚定其立场，谴责在任何地点、任何时间、任何情况下使用化学武器。

“2018年6月，《禁止化学武器公约》缔约国大会授权禁化武组织技术秘书处成立了所谓的‘调查和鉴定小组’，但当时只有不到一半的国家投票赞成，很多国家反对承认该小组的合法性。”米拉德·阿提亚说，尽管如此，叙政府一直在与禁止化学武器组织合作，为其调查和鉴定小组开展工作提供便利和必要的保护，但该小组在调查工作中存在着不当甚至违规行为。如将恐怖组织“努斯拉阵线”和“白头盔”等公布的数据作为消息来源，这使得整个调查缺乏客观证据，更没有专业的科学基础，丧失公信力。

米拉德·阿提亚表示，该报告内容主要基于一些所谓的“公开来源”，而这些信息大多来自恐怖组织运营的媒体和社交网站。“报告公布后，美国等国家立即发表了充满误导和歪曲事实的声明，这些都是对叙利亚的不实指控。美、英、法三国在杜马镇化武事件发生几天后，以虚假借口，甚至在没有等待任何调查的情况下对叙利亚领土发动了袭击。现在他们又在利用这份报告，为其行为进行辩护，并企图对叙利亚政府施压，实施更多制裁和围困。”

米拉德·阿提亚呼吁禁化武公约所有缔约国和联合国承担起维护该公约独立、公信力的责任，禁止美国和一些西方国家主导该组织相关工作，将其政治化并用作实现美西方政治目标的工具。

会上，多名来自杜马镇的目击者还结合视频证据向与会人员和媒体记者讲述了当时事件发生经过，表示所谓的化武袭击事件是由恐怖组织及其幕后支持者一手炮制。

(责编：刘叶婷、常红)