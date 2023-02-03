人民网曼谷2月2日电 （赵益普、李源欣）菲律宾参议院2日举行了首次中文培训班开班仪式，菲律宾参议院秘书长阿季·雷纳托、菲律宾红溪礼示大学副校长何塞·马卡帕加尔、中国驻菲律宾大使黄溪连等共同出席仪式。

阿季·雷纳托在致辞中表示，此次中文培训班的开班，意味着菲律宾参议院迎来了历史上的首次外语培训，这是一个“千载难逢”的机会，希望该培训班能够成为菲官员们了解中国语言和文化魅力的窗口。让更多菲律宾人学习和使用中文，有助于增进菲律宾社会对中国、中国文化和中国民众的理解，加强菲中两国人民的沟通和联系。

何塞·马卡帕加尔表示，今年1月，菲律宾总统马科斯对中国的国事访问为菲中进一步合作打开了大门。希望此次参议院中文培训班能够为菲官员们提供一个独特的中国视角，加深对中国语言和文化的理解，促进两国人民的相互理解和尊重。

黄溪连表示，中文是世界上历史最悠久、发展水平最高的语言之一，植根于博大精深的中华传统文化。通过此次培训班的学习，相信菲参议院的官员们会发现中文的独特魅力，为今后的工作、学习以及共同推进中菲两国人民的理解和互信打下坚实基础。

据了解，此次培训班课程内容按照主题式设计，充分考虑到菲律宾参议院官员们的工作特点和实际需求，将以线下授课与线上辅导相结合的方式进行。

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