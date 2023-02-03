本报记者 花 放

2月2日，游客在德国首都柏林著名的地标建筑勃兰登堡门前自拍。

本报记者 花 放摄

在德国首都柏林自然博物馆，特展“恐龙——巨蜥时代”正火热举行，来自三叠纪、侏罗纪和白垩纪3个时期的恐龙化石吸引大量游客前来参观。这场特别展览从2022年8月开始，将一直持续到今年11月。

柏林自然博物馆还专门举行活动，庆祝该馆2022年线下、线上参观总人数达到100万人次，其中线下参观人数超过73万人次。该馆馆长约翰内斯·沃格尔表示：“新冠疫情没有扑灭人们对自然及科普的热爱，博物馆线下访客数已达到疫情前的水平。”

柏林自然博物馆的热闹景象是德国旅游业复苏的缩影。去年以来，慕尼黑啤酒节、“博物馆长夜”等颇受欢迎的传统活动恢复举办，德国旅游业复苏势头明显。

德国联邦统计局日前公布的最新数据显示，去年上半年，德国国内游客总过夜数达1.876亿人次，同比增长146.3％。其中，国内游客过夜数同比增长132.2％，国外游客过夜数同比涨幅高达304.4％。在德国传统的旅游旺季8月，在德国过夜的游客数量为5820万人次，3年来首次达到疫情前水平。其中，国外游客的过夜数同比增长75.7％，达到890万人次。

2022年，柏林举办“博物馆长夜”活动，70家博物馆参加，约700场各式各样的文化活动让游客大饱眼福。游客仅需花费18欧元就可以在当晚参观所有参与活动的博物馆，活动高峰期每晚吸引约4万名游客。主办方还在博物馆较为集中的4个区域设置游客中心，安排3条免费转驳公交线路，并提供包括英语、阿拉伯语等在内的外语导览服务。“很开心‘博物馆长夜’又回来了！虽然几乎在每个热门博物馆前都排起了长龙，但有机会在一晚上花这么少的钱看这么多博物馆还是让人激动。”柏林市民汉娜对记者表示。活动主办方发言人尤利娅·库夫纳感叹：“参观人数达到疫情前的最高水平，游客们的热情远远超出我们的期待。”

德国旅游协会总经理诺贝特·孔茨对德国旅游业的发展前景表示乐观：“2022年德国旅游业发展态势良好，说明德国再次成为受欢迎的旅游目的地。”

旅游业一直是德国经济的重要组成部分。疫情发生前的2019年，旅游业贡献了德国经济总产值的4％，创造了9％的就业岗位。据德国联邦政府海洋经济和旅游事务协调专员克劳迪娅·穆勒介绍，在德国所有疫情纾困援助中，43％与旅游及餐饮业有关。“很多旅游从业者向我表示，在疫情期间得到的帮扶，对他们渡过难关、实现复苏至关重要。”

德国旅游业数字化的步伐也在加快。慕尼黑、班贝格和沃尔芬巴特尔的城市推广机构已开始提供虚拟旅游吸引潜在游客；从2021年开始，德国西部的埃森市就开始运营结合线上和模拟元素的混合旅游，游客只需戴上虚拟现实眼镜，就可以体验19世纪末埃森的城市生活。

（本报柏林2月2日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 15 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)