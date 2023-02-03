本报记者 姜 宣

受连续5个雨季降水不足影响，肯尼亚正在经历40年来最严重的旱灾。最近一个雨季里，肯尼亚多地降雨量大幅减少，一些地区仅为过去同期平均降水量的10%。据气象部门预测，今年3月至5月的雨季降水情况可能仍达不到理想水平，干旱将持续蔓延。

干旱给当地生态环境和民众生活造成严重影响。2022年11月，16个国际组织就肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚面临的粮食安全危机发布联合声明。声明指出，过去两年来，干旱造成的粮食产量和收入大规模下降致使该地区2100万人处于粮食不安全状态。据估计，2023年肯尼亚干旱和半干旱地区将有640万人急需人道主义援助，约500万人无法获得足够的饮用水，440万人面临饥荒风险。肯尼亚旅游部门说，仅2022年前9个月就有包括205头大象在内的多种野生动物死亡。

为应对旱灾，肯尼亚政府近日宣布拨款20亿肯尼亚先令（1元人民币约合18.45肯尼亚先令），为该国多地受灾民众提供食品援助。此前，肯政府已筹集32亿肯尼亚先令用于购买救济食品。肯尼亚总统鲁托表示，政府还将筹集100亿肯尼亚先令应对干旱。其中部分资金用于提供救济食品，部分资金将分配给肯尼亚野生动物管理局。此外，政府还将强化干旱预警系统，采取措施保障清洁饮用水供应，包括抽取井水、修复和恢复现有水井等。

不少国家和国际组织也向肯尼亚伸出援手。联合国公布的数据显示，2022年1月至9月，89个人道主义合作伙伴向近100万肯尼亚民众提供了紧急援助。其中，76.3万人获得安全饮用水，60万人得到粮食援助，29.3万名妇女和5岁以下儿童接受营养不良治疗，17.6万人得到现金支持。

肯尼亚日前获得联合国提供的600万美元人道主义援助。国际红十字会也在与肯尼亚红十字会开展新修水井、运送饮用水等合作，相关工作已惠及10万户家庭、52万人。联合国呼吁国际社会在2023年筹集4.7亿美元，支持肯尼亚政府帮助受灾民众应对干旱。

中方积极为肯尼亚民众提供援助。2018年至2021年，中国政府通过“肯尼亚2018年紧急粮食援助项目”，为肯尼亚提供了8批共11835吨粮食；去年12月，肯中经贸协会向肯尼亚国家抗旱指导委员会捐赠1000万肯尼亚先令。中国交通建设股份有限公司在恩贡隧道入口处建造3个蓄水池，为当地的农业生产、畜牧养殖以及日常生活提供清洁用水，5000多个家庭因此受益。中国政府还积极为肯尼亚提供农业技术，支持肯农业抗灾救灾、生产和恢复。不久前，中国科学院中非联合研究中心提供技术支持的白玉米试种在肯尼亚乔莫·肯雅塔农业技术大学中非合作农业示范区取得成功。“中国技术帮助我们加快了农业生产和恢复，示范区白玉米的首次丰收对肯尼亚保障粮食安全意义重大。”乔莫·肯雅塔农业技术大学理事会主席穆罕默德表示。

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 15 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)