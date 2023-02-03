本报记者 管克江 颜 欢 张慧中 刘 刚

核心阅读

互联网已成为当代青少年学习、生活的重要空间。守护未成年人网络安全，提升其网络安全素养，营造良好的成长环境，是国际社会的共识和各方共同的责任。

在去年举行的联合国人权理事会第五十一届会议期间，联合国儿童基金会、联合国儿童权利委员会等机构表示，当今儿童在享受信息技术带来的巨大便利的同时，面临的网络暴力和伤害风险也与日俱增。联合国机构呼吁国际社会推进数字时代国家立法进程，切实保障儿童权益。

为了给未成年人营造更加健康安全的网络空间，不少国家做出不少有益尝试：有的通过修订法律，让处理互联网新问题有法可依；有的发送“网课家庭指南”，培养未成年人正确使用互联网和社交媒体的习惯；有的推行“儿童数字安全”倡议，筑起“防火墙”，净化网络空间。

阿联酋——

“儿童数字安全”倡议引导科学上网

答对一道题就进入下一关，答对全部题目，闯关成功，可以获得安全上网证书——这是阿联酋一家民间组织专门为未成年人设计的游戏，目的是引导他们安全上网、免受网络有害信息侵害。

阿联酋是世界上互联网覆盖率最高的国家之一。据统计，98%的阿联酋居民平均每天上网时间达8小时，其中3小时用在社交媒体上。与此同时，未成年人遭受网络霸凌、欺诈等现象呈上升趋势。调查显示，87%的家长表示对未成年人网络安全感到担忧，31%的家长表示他们的孩子遭受过网络霸凌。

为更好保障未成年人上网安全，阿联酋政府和民间机构推出多项举措。在法律层面，严厉打击不健康的网络内容和网络犯罪，罪行严重者将被判处有期徒刑并面临高额罚款。在预防层面，阿联酋设立青少年安全上网热线电话，推出有关手机应用程序，一旦发现网络霸凌行为可立即报警。

阿联酋内政部2019年推出“儿童数字安全”倡议，整合政府此前推出的相关措施，全力守护未成年人网络安全：首先设立训练营，帮助5—18岁的未成年人学习安全使用互联网和社交媒体；其次建立数字安全入口，帮助家长应对数字时代的挑战；第三是举办培训课程，帮助家长和教师更好地应对网络安全威胁；最后是设立网络支持平台，及时回应家长的关切。

“儿童数字安全”倡议还特别强调，家长的上网习惯对未成年人有重要影响，家长应做好使用新技术与面对面交流的平衡。非政府组织“安全上网协会”负责人阿德尔·阿勒哈什米认为，政府、企业、学校、家长需要共同努力，确保未成年人在充分利用互联网提供的机遇的同时，拥有更加安全的上网环境。

西班牙——

筑起“防火墙”保护个人信息

打开社交媒体的注册主页，首先要求输入生日信息——根据西班牙2018年颁布的《个人数据保护法》，14岁以下未成年人不能自行注册社交媒体账户，未成年人在使用信息服务时必须征得父母或监护人同意，且网络公司应在技术可行的情况下确保授权的真实性。

西班牙国家技术与社会观察站此前发布的《西班牙未成年人技术使用指南》显示，疫情发生以来，在线教育活动大幅增加，约98%的10—15岁的未成年人开始频繁使用网络。西班牙数据保护局表示，为未成年人筑起网络安全“防火墙”显得尤为迫切。

一名12岁女孩的母亲桑切斯告诉记者，线上教学开始后不久，学校向每位家长发送了“网课家庭指南”，其中包括由西班牙教育、文化与体育部和西班牙数据保护局共同发布的对未成年人加强互联网和社交媒体教育的要求，帮助孩子和家长共同了解如何正确使用互联网和社交媒体。与此同时，指南要求孩子们每天使用手机等智能设备的时间不超过2小时，鼓励家长组织更多户外运动转移屏幕对孩子的吸引力。

欧盟《数据通用保护条例》对未成年人的数据保护和互联网使用安全提出明确要求。除监护人验证同意机制外，该条例还要求网络公司用青少年易于理解的语言，对数据使用的条款进行说明。同时，严格限制利用未成年人信息进行营销，违反者面临高达1000万欧元的罚款。

西班牙《数据保护和数字人权保障组织法》补充规定，未得到14岁以上青少年本人或14岁以下未成年人的监护人同意，任何私自使用未成年人肖像和信息的行为都将受到严厉处罚。西班牙首相桑切斯表示，政府的法律规范、教育机构的指导和企业的责任担当，对于保障未成年人上网安全都非常重要。

德国——

共同创造安全的网络空间

根据数据门户网站Statista的统计，截至2021年，94%的德国青少年拥有智能手机。根据德国联邦健康教育中心2020年所做的一项调查，该国12—17岁的未成年人平均每天在手机上花费3小时，用于使用社交媒体以及玩网络游戏。另一项调查显示，约55%的受访家长表示自己的孩子在上网时遇到过网络霸凌、暴力等不法侵害。

为解决这一问题，德国对《青少年保护法》进行修订，将未成年人网络安全纳入其中，并于2021年5月1日正式实施。修订后的法律对社交媒体、在线视频、音乐及游戏等移动供应商提出年龄分级等方面的要求，供应商必须确保平台所有内容经过官方的年龄分级流程。

除了立法，德国还鼓励民间组织参与守护未成年人网络安全。德国在网络媒体、电视、电影、广告、纸质媒体等方面成立了经官方认证的未成年人保护组织。德国数字媒体服务供应商自愿自律组织就是其中之一。该组织在2005年得到官方认证后，通过与搜索引擎开展合作，尽量屏蔽对未成年人有害的内容，降低其接触不良信息的风险。

德国还广泛开展网络安全教育，培养青少年安全上网意识。例如，在欧盟“数字欧洲计划”的支持下，德国成立相关组织，定期发布有关互联网安全的宣传材料和提示信息。每年2月第二周的第二天包括德国在内的许多欧洲国家举办国际互联网安全日活动，2022年活动的主题为“共同创造安全的网络空间”，今年的主题为“给讨论线上生活创造空间”，其间还为德国青少年、家长、教育工作者组织了研讨会等活动，普及安全上网的知识。

欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿认为，对于儿童和青年人来说，数字世界应当是一个积极和安全的环境。“正如我们在允许孩子们安全地骑自行车之前，先要让他们具备基本技能一样，我们也在共同为他们提供安全畅游网络所需的技能。”

（本报迪拜、马德里、柏林、北京电）

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 15 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)