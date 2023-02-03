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秦刚同日本外相林芳正通电话

2023年02月03日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月2日电  2月2日，外交部长秦刚同日本外相林芳正通电话。

　　秦刚表示，中日是一衣带水的近邻，和平共处、友好合作是双方唯一正确选择。双方应以史为鉴，坚守初心，排除干扰，校准航向，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。今年是中日和平友好条约缔结45周年，中方愿与日方以此为契机，共同重温条约精神、履行条约义务，坚持“互为合作伙伴、互不构成威胁”的重要政治共识，深化各领域合作，推动中日关系沿着正确轨道改善发展。希望日方秉持客观理性的对华认知，在历史、台湾等重大问题上重信守诺、谨言慎行，在军事安全领域慎重行事，在钓鱼岛问题上制止右翼势力挑衅。希望日方继续秉持市场原则和自由开放精神开展对华经贸科技合作，切实以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。双方应坚持战略自主，共同把亚洲发展好、建设好。

　　林芳正表示，日中发展繁荣离不开彼此，两国关系拥有广阔合作空间和巨大发展潜力。日方愿同中方一道，以日中和平友好条约缔结45周年为契机，重温条约精神，落实两国领导人达成的重要共识，加强各层级对话沟通和国民交流，推进务实合作，构建建设性、稳定的日中关系。日方欢迎中方为国际社会作出积极贡献，愿在诸多领域同中方加强合作。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月03日 03 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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