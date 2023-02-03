人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国经济拥有强大韧性和活力”

——访泰国参议院外交委员会顾问阿颂西

本报记者  赵益普
2023年02月03日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“2022年，中国国内生产总值超过120万亿元人民币。作为世界第二大经济体，中国经济保持稳健发展。我对中国经济发展前景充满信心。”泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西在接受本报记者采访时表示。

　　阿颂西多年来一直关注中国经济发展。他表示，近年来，中国不断调整产业结构，积极推动科技创新以及数字经济、绿色经济发展。中国经济实力不断实现历史性跃升，一直是世界经济发展的重要引擎。

　　阿颂西表示，中国具有全球最完整、规模最大的工业体系，强大的生产能力，完善的配套能力，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿多人口所形成的超大规模市场等优势，“中国经济拥有强大韧性和活力，能够有效应对各种风险挑战”。

　　阿颂西认为，中国坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，这是对历史经验的深刻总结。实体经济是构筑未来发展战略优势的重要支撑。改革开放以来，中国以制造业为代表的实体经济稳扎稳打，成就了经济增长的奇迹，也逐步增强了中国经济抵御风险的能力。“期待中国继续推动能源、绿色交通、数字技术、航空航天等产业发展，不断夯实实体经济根基，为促进世界经济稳定复苏作出更大贡献。”

　　近年来中国科技发展成就让阿颂西印象深刻。他表示，中国深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，不断塑造发展新动能新优势。“尤其是近10年来，中国不断提升科技创新能力，以科技创新支撑高质量发展，为中国经济发展注入了强劲动能。”

　　阿颂西表示，泰中是亲密友好邻邦，“泰中一家亲”深入人心。随着中国不断优化调整防疫措施，有序恢复中国公民出境旅游，泰国旅游业将迎来新机遇。“泰国人民欢迎中国朋友，期待泰中经济合作更上一层楼，继续造福两国民众。”

　　（本报曼谷2月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月03日 03 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部