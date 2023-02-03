本报记者 赵益普

“2022年，中国国内生产总值超过120万亿元人民币。作为世界第二大经济体，中国经济保持稳健发展。我对中国经济发展前景充满信心。”泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西在接受本报记者采访时表示。

阿颂西多年来一直关注中国经济发展。他表示，近年来，中国不断调整产业结构，积极推动科技创新以及数字经济、绿色经济发展。中国经济实力不断实现历史性跃升，一直是世界经济发展的重要引擎。

阿颂西表示，中国具有全球最完整、规模最大的工业体系，强大的生产能力，完善的配套能力，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿多人口所形成的超大规模市场等优势，“中国经济拥有强大韧性和活力，能够有效应对各种风险挑战”。

阿颂西认为，中国坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，这是对历史经验的深刻总结。实体经济是构筑未来发展战略优势的重要支撑。改革开放以来，中国以制造业为代表的实体经济稳扎稳打，成就了经济增长的奇迹，也逐步增强了中国经济抵御风险的能力。“期待中国继续推动能源、绿色交通、数字技术、航空航天等产业发展，不断夯实实体经济根基，为促进世界经济稳定复苏作出更大贡献。”

近年来中国科技发展成就让阿颂西印象深刻。他表示，中国深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，不断塑造发展新动能新优势。“尤其是近10年来，中国不断提升科技创新能力，以科技创新支撑高质量发展，为中国经济发展注入了强劲动能。”

阿颂西表示，泰中是亲密友好邻邦，“泰中一家亲”深入人心。随着中国不断优化调整防疫措施，有序恢复中国公民出境旅游，泰国旅游业将迎来新机遇。“泰国人民欢迎中国朋友，期待泰中经济合作更上一层楼，继续造福两国民众。”

（本报曼谷2月2日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 03 版）

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